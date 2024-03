A Montbéliard, Attal lance la "Capitale de la culture" 2024

Des danses, des défilés d'oies et de vaches... et un Premier ministre. Gabriel Attal donne samedi le coup d'envoi de "Montbéliard, Capitale française de la culture" 2024, avec une cérémonie d'ouverture baptisée "Joyeux bazar".

L'agglomération du Doubs, 140.000 habitants, davantage connue pour sa saucisse, son industrie automobile et l'équipe de football de Sochaux, va multiplier les événements culturels ces prochains mois.

Fichier vidéo Après un démarrage chaotique, la cité comtoise a convaincu le nouveau Premier ministre, qui fête samedi ses 35 ans, de venir inaugurer les festivités à partir de 19H00.

Le chef du gouvernement, qui devait se rendre à vélo à la cérémonie d'ouverture, se contentera finalement de donner le top départ aux 73 élus qui partiront à deux-roues du centre-ville pour rejoindre le "Joyeux bazar" à quelques kilomètres de là.

Il doit aussi inaugurer un conservatoire de musique et prononcer un discours avant de s'entretenir avec des élus locaux.

Entre une vouivre, une créature mythique de 18 mètres de long, un feu d'artifice, un défilé de chevaux comtois et de vaches montbéliardes et des oies déambulantes, la cérémonie d'ouverture se veut délibérément déjantée.

"On a monté quelque chose de bien, voire même de très bien en un temps extrêmement restreint", déclare à l'AFP Alexandre Gauthier, vice-président de Pays de Montbéliard Agglomération chargé de la culture. "On a eu envie de faire connaître au grand public le pays de Montbéliard, en montrant que nous sommes un territoire qui s'amuse, qui innove".

300 événements

Après Villeurbanne (Rhône), qui a ouvert le bal des Capitales françaises de la Culture en 2022, le label décerné tous les deux ans par le ministère du même nom a été séduit par le projet de Montbéliard.

Le projet a cependant eu du mal au démarrage avec la démission de son commissaire artistique. Rachida Dati, ministre de la Culture s'est désistée de la cérémonie d'ouverture, ainsi que Jamel Debbouze, qui devait ouvrir les festivités.

La manifestation s'est finalement étoffée et propose sur l'année près de 300 événements, dont 150 sont issus d'un appel à projet, clôturé trois mois avant son lancement.

Le programme a dû être validé sur les chapeaux de roues par un nouveau commissariat artistique composé de trois personnalités locales. Les 150 autres projets, issus de la programmation culturelle habituelle de l'agglomération, ont été labellisés pour l'occasion.

Le tout avec un budget de 6 millions d'euros, contre 15 millions pour Villeurbanne. Au programme : théâtre, musique, arts de rue, découverte du patrimoine, gastronomie, expositions...

Un festival éphémère entièrement gratuit de musiques actuelles se tiendra le 27 juin à Audincourt. Olivier Grossetête, artiste plasticien, viendra également créer une œuvre monumentale à base d'objets de récupération au théâtre antique gallo-romain de Mandeure, avec l'aide d'une centaine d'habitants.

Montbéliard était en course contre deux autres finalistes, les agglomérations d'Alès (Gard) et de Bourg-en-Bresse (Ain). La cité franc-comtoise bénéficie pour 2024 d'un financement à hauteur d'un million d'euros, apporté à parité par le ministère de la Culture et la Banque des Territoires (groupe Caisse des Dépôts).

Le label "Capitale française de la Culture" distingue le projet culturel d'une commune ou d'un groupement de communes de 20.000 à 200.000 habitants.