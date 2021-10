Montpellier dit "Gare au Brassens!" pour son 100e anniversaire

Alors que Sète vient de célébrer le centenaire de la naissance de Georges Brassens, sa voisine Montpellier, organise un hommage au chanteur libertaire, qui s'ouvre par une exposition où des auteurs de bande dessinée contemporains répondent aux portraits d'époque de Robert Doisneau.

Sous le cri de ralliement "Gare au Brassens!", Montpellier proposera, jusqu'à la fin janvier, une pléiade de concerts, de conférences, de cours de guitare pour apprendre à "jouer Brassens", et autres spectacles musicaux.

Ce mercredi, lors de deux "siestes acoustiques", les mélomanes pourront même se laisser bercer par les accords de guitare et les improvisations de JP Nataf, Albin de la Simone ou encore Charles Berberian, entrecoupés de récits, installés dans de confortables fauteuils à la Cité des Arts.

L'esprit se veut également irrévérencieux à l'Espace Dominique Bagouet, un pavillon niché dans un parc ombragé du centre-ville, où se tiendra jusqu'au 30 janvier l'exposition qui donne son nom au festival: "Gare au Brassens", allusion à l'une de ses plus célèbres chansons, "Le Gorille".

"J'ai voulu une expo joyeuse, décalée, libre et gratuite", lance peu avant le vernissage son commissaire, Clémentine Deroudille. Sur le quatre murs blancs du pavillon, on découvre le regard que pose sur Brassens quelques-uns des dessinateurs de BD les plus influents. A commencer par un allègre "Brassens danse", en slip, de Joann Sfar (auteur de Le Chat du Rabbin, Petit Vampire), qui lui a déjà consacré deux ouvrages il y a une dizaine d'années.

Au Brassens coloré de Charles Berberian ou d'Albin de la Simone répondent sur le mur d'en face, des photos en noir et blanc signées Robert Doisneau, qui a rencontré Brassens à trois reprises: en 1953, où le chanteur débutant pose sagement avec veste, cravate et guitare dans les rues de Paris, puis dans sa loge de l'Olympia en 1962, où l'on retrouve le Brassens à la pipe, puis une dernière fois, en 1972, dans sa maison de la rue Santos Dumont à Paris.

D'autres photos dévoilent un Brassens intime, posant en costard torse nu au bord de la mer, du côté de Sète, sa ville natale. Il est toujours entouré de copains, ou de ses chers Jeanne et Marcel, qui l'ont recueilli à Paris, ou de sa compagne, "Püppchen". La visite se termine par les manuscrits annotés de deux chansons, "L'orage" et "Pénélope", pour la première fois exposés.

Auteur de classiques de la chanson française Georges Brassens est né le 22 octobre 1921 à Sète. Il est mort le 29 octobre 1981 à Saint-Gély-du-Fesc, à côté de Montpellier.