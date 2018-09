A Montreuil, un cinéma où l'on peut tout faire, y compris voir un film

On y va pour réviser son bac ou boire un verre, comme pour voir un film d'auteur ou un "blockbuster" : trois ans après sa réouverture, Le Méliès à Montreuil a réussi son pari de devenir plus qu'un cinéma : un "lieu de vie" où se côtoient tous les publics.

Dans le coin bibliothèque, une calme après-midi d'août, Lamia et Mélanie bûchent déjà leur médecine. "On s'avance sur le programme", expliquent les bachelières, inscrites à Bobigny (Seine-Saint-Denis).

Le Méliès étant ouvert le dimanche, elles y ont révisé leur bac plutôt qu'à la bibliothèque ou dans leur chambre. Seulement, certains "viennent ici pour traîner entre potes" et font du bruit, déplore Lamia.

Que les jeunes "zonent" dans son cinéma, flirtent sur ses canapés, voilà au contraire qui ravit Stéphane Goudet, son directeur artistique. Il y voit la preuve de la "réussite" de ce "contre-modèle" qui a rouvert en septembre 2015 après avoir soldé une série d'ennuis judiciaires. "Dans la plupart des cinémas, sitôt la séance terminée, on est éjecté à l'extérieur. Ici, ça se passe aussi en dehors des salles".

"On va voir +Mission impossible+ en français, on n'a pas le courage de lire les sous-titres", lance Michèle. Après avoir claqué la bise au directeur, la retraitée s'attable à la terrasse du "Fabu", le restaurant à l'étage, en attendant sa séance.

Un couple déjeune aux côtés d'autres clients, qui se sont donné rendez-vous au Méliès pour parler affaires.

"On l'a conçu comme un lieu de vie dans lequel on peut venir sans qu'on vous demande rien, et sans forcément aller au cinéma", explique Alexie Lorca, maire adjointe à la culture. Avec des tarifs n'excédant pas 6 euros, le Méliès est la vitrine de la politique culturelle développée par la municipalité communiste.

Dans l'entrée, une immense lune suspendue au plafond rappelle cependant la vocation première du lieu. Clin d'oeil au "Voyage dans la lune", elle rend hommage à Georges Méliès, qui fonda à Montreuil les premiers studios à la fin du 19e.

- de "Caniba" à Jean Dujardin -

Érigé sur la place de la mairie de cette banlieue populaire également prisée des "bobos", ce gros cube de six salles (1.105 fauteuils) à l'allure de multiplexe fêtera bientôt son millionième spectateur. Fort de 320.000 entrées cette année, il s'est hissé dans le Top 200 des cinémas français.

Surtout, celui qui se présente comme "le plus grand cinéma public art et d'essai d'Europe" a su s'imposer comme une étape de promotion incontournable pour de nombreux réalisateurs français et étrangers, drainant des spectateurs de Paris et d'au-delà.

La clé du succès? Une programmation éclectique, sans élitisme. Pour Stéphane Goudet, "l'identité du Méliès ne passe pas par le refus des films populaires". L'idée étant d'attirer le public de +blockbuster+ vers des films d'auteur par les bandes-annonces ou les projections-débats organisées deux à trois fois par semaine.

Fin août, le duo d'anthropologues Verena Paravel et Lucien Castaing-Taylor a présenté "Caniba", un documentaire dérangeant sur un étudiant japonais qui avait mangé sa camarade de la Sorbonne en 1981. Mi-septembre, les huit films de la saga Harry Porter seront projetés au cours du weekend. Et le 27, place à Jean Dujardin pour la sortie de "I feel good".

Pas sûr que ces produits d'appel suffisent. "Un des grands problèmes des salles d'art et d'essai, c'est le renouvellement générationnel", estime l'universitaire, soucieux de "continuer à former des cinéphiles".

C'est loin d'être gagné. Lamia a beau y passer ses après-midi, elle n'y a jamais vu un film, ayant l'habitude d'aller à l'UGC Bercy. Au contraire de Viviane Bernard, 81 ans. Cette habitante fréquentait jusque-là l'UGC de Rosny-sous-Bois, plus proche de chez elle. Mais "Rosny, c'est 11 euros, ici, 4 euros, alors, avec les petites retraites qu'on a...".

Le succès du Méliès rejaillit sur la ville, en renforçant son attractivité. La preuve, certaines annonces immobilières mentionnent désormais la proximité du bien avec le cinéma.