Mort de Belmondo: premières réactions politiques

Voici les premières réactions politiques publiées sur Twitter après l'annonce de la mort de Jean-Paul Belmondo, lundi après-midi.

- Jean Castex : "Le magnifique", tweete le Premier ministre avec une photo de l'acteur jeune

- Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre: "Nous ne le pensions pas capable de cela. Une nouvelle blessure nationale."

- Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national: "Jean-Paul Belmondo, c'était une gueule et une gouaille inimitables, un acteur et un cascadeur légendaire. Avec sa disparition, nous perdons un peu de cette élégance française à l'ancienne qui manque beaucoup au cinéma. Quelle tristesse."

- Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, en citant une tirade prononcée par le personnage joué par Jean-Paul Belmondo dans "A bout de souffle": "+Si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre !+ Merci Jean-Paul Belmondo, vous étiez une légende française et les légendes ne meurent jamais".

- Xavier Bertrand, candidat à l'élection présidentielle: "Mythe du cinéma français, Jean-Paul Belmondo représentait la jeunesse, l'humour et la gouaille française. Il aura tourné avec les plus grands. Par son talent, il rassemblait les générations. Authentique, les Français l'adoraient."

- Clément Beaune, secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes: "Nous avons perdu le Magnifique, adieu et merci !"

- Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste: "Adieu Belmondo. Envie de m'arrêter quelques jours et revoir tous ces films où j'ai rêvé, ri, tremblé, avec ce géant qui a su donner chair à tant de personnages".

- Eric Ciotti, député LR et candidat à l'investiture de la droite pour l'élection présidentielle: "Hommage au géant Jean Paul Belmondo. Je me souviens de ses films magistraux : Flic ou voyou dans les rues de Nice, le Professionnel avec son charisme et son incomparable jeu d'acteur Son talent manquera à la France. Pensées pour sa famille et ses proches"

- David Cormand, eurodéputé EELV :"Pour toujours magnifique."

- Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France : "Une gueule, un acteur unique, une époque, c'est toute une page de l'histoire du cinéma qui se tourne avec la disparition de Jean Paul Belmondo. Bien au-delà du 7ème art, c'est la France toute entière qui est en deuil aujourd'hui".

- Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale: "Un monument du cinéma et du théâtre nous quitte aujourd'hui. Aux côtés des plus grands réalisateurs, Jean-Paul Belmondo a marqué notre culture populaire, notre patrimoine culturel, par son talent, son brio et son humour légendaires. Pensées émues pour ses proches et ses amis."

pab/cs/pb

TWITTER