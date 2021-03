Mort de Jessica Walter, grand-mère de la série "Arrested Development"

L'actrice américaine Jessica Walter, connue notamment pour son rôle de grand-mère acerbe dans la série "Arrested Development", est morte à l'âge de 80 ans, a annoncé jeudi son agent à l'AFP.

La comédienne a figuré dans des dizaines de séries et de films, comme "Grand Prix" en 1966, puis "Un frisson dans la nuit" de Clint Eastwood, avant d'incarner la redoutable grand-mère Lucille Bluth d'"Arrested Development".

"C'est avec le coeur lourd que je confirme le décès de ma maman adorée", a dit sa fille Brooke Bowman dans un communiqué.

Avec une carrière s'étalant sur plus de soixante ans, "son plus grand plaisir était d'apporter de la joie aux autres en racontant des histoires, à la fois sur l'écran et en dehors", ajoute-t-elle, célébrant "son esprit, sa classe et sa joie de vivre en général".

Série racontant les déboires d'une famille fortunée, contrainte de vivre chichement après l'arrestation du patriarche pour malversations financières, "Arrested Development" a été saluée par la critique et a reçu de nombreux prix jusqu'à son annulation par les studios Fox en 2006.

Sous la pression des fans, Netflix en a ensuite racheté les droits et signé pour deux nouvelles saisons inédites, qui ont connu moins de succès, mais la série reste considérée comme parmi les plus influentes de sa génération.