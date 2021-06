Mort de l'écrivain Martin Monestier, explorateur de l'étrange

L'écrivain et journaliste Martin Monestier, auteur d'une série de livres sur les sujets les plus inattendus et étranges, est mort à l'âge de 79 ans, a annoncé jeudi son éditeur, le Cherche-Midi.

"Il avait constitué une encyclopédie du bizarre, surprenante et abondamment illustrée", a rappelé le Cherche-Midi dans un communiqué.

Il a ainsi évoqué le cannibalisme ("Cannibales", 2000), l'histoire des méthodes d'exécution ("Peines de mort", 1994) ou des suicides collectifs ("Ils ont décidé de mourir ensemble", 1979), les excréments ("Histoire et bizarreries sociales des excréments", 2001), les pires instincts de l'homme ("Malfaisances et incongruités de l'espèce humaine", 2013) ou encore les personnages atteints de difformités exhibés dans des foires ("Les Monstres", 2007).

Ce natif de Marseille a également été biographe de figures de la musique: Maria Callas, Georges Brassens et Jacques Brel. Il fut par ailleurs chroniqueur littéraire sur la chaîne de télévision Paris Première, dans les années 2000.

Un proche a indiqué à l'AFP que Martin Monestier avait succombé aux suites d'une longue maladie respiratoire, à son domicile de Bassussarry (Pyrénées-Atlantiques).