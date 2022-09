Mort de Louise Fletcher, glaçante infirmière de "Vol au-dessus d'un nid de coucou"

L'actrice américaine Louise Fletcher, oscarisée pour son rôle d'infirmière glaçante dans "Vol au-dessus d'un nid de coucou", est décédée vendredi en France à l'âge de 88 ans, ont rapporté des médias américains.

Louise Fletcher, qui avait deux fils, est morte chez elle, à Montdurausse dans le sud de la France, selon Variety et Deadline, citant des sources dans son entourage.

Elle avait reçu l'Oscar de la meilleure actrice pour sa performance dans le film aux multiples récompenses de Milos Forman (1975), inspiré du roman de Ken Kesey et ayant pour cadre un hôpital psychiatrique, en compétition cette année-là contre la Française Isabelle Adjani dans "L'Histoire d'Adèle H."

Dans ce film qui lui a aussi valu le Golden Globe et le BAFTA de la meilleure actrice, Louise Fletcher est Mildred Ratched, "Nurse Ratched", infirmière en chef. Elle affronte Randall P. McMurphy, joué par Jack Nicholson, qui feint la folie et se fait interner pour échapper à la prison.

Le film, presque documentaire dans sa description des méthodes brutales de l'hôpital, raconte la tentative de rébellion de l'insolent faux patient, un rôle qui a également valu un Oscar à Jack Nicholson.

Avec sa blouse blanche amidonnée, son inamovible coiffure bouffante, son regard bleu froid et sa voix implacablement douce, Louise Fletcher incarne face à lui toute la cruauté de l'institution psychiatrique.

En 2003, un classement du American Film Institute faisait de l'infirmière l'un des rôles de "méchant" ou "méchante" les plus odieux du cinéma, surpassé seulement par Hannibal Lecter ("Le silence des agneaux"), Norman Bates ("Psychose"), Darth Vader ("Star Wars") et la Méchante sorcière de l'Ouest ("Le magicien d'Oz").

"Vous m'avez tellement détestée que vous me récompensez pour cela", avait-elle plaisanté en acceptant sa statuette.

Cependant, ce n'est pas pour cette blague que son petit discours de remerciements est resté dans l'histoire de la cérémonie des Oscars, prodigue en larmes et éclats de toute sorte.

- Langue des signes -

Fille de parents sourds, Louise Fletcher les avait remerciés en doublant en langage des signes ces propos, dits avec une voix étranglée: "Merci de m'avoir appris à avoir des rêves".

Dans une interview à Vanity Fair en 2018, l'actrice raconte comment, lorsqu'elle accompagnait sa mère au cinéma, elle lui expliquait l'intrigue dans cette langue.

Dans le même entretien, elle explique que, finissant par convaincre Milos Forman qui la voulait très dure, elle avait voulu livrer une interprétation plus complexe de "Nurse Ratched".

Louise Fletcher voyait en elle une infirmière d'autant plus redoutable qu'elle est convaincue que sa vocation est noble et ses actions justes. Elle avait aussi imaginé une femme fortement attirée par le personnage joué par Jack Nicholson.

"Elle s'occupe (des) patients et ils doivent prétendre qu'ils sont heureux de prendre des médicaments ou d'écouter cette musique (diffusée pour eux). Pour qu'elle-même se sente heureuse d'être qui elle est", décryptait Louise Fletcher.

Elle était au moment de tourner dans le film une actrice presque inconnue, mariée à un producteur et ayant depuis plusieurs années déserté les plateaux pour s'occuper de ses enfants.

Sans retrouver de rôle de la même envergure, elle a par la suite joué dans des films comme "The Player" de Robert Altman ou "L'Exorciste 2", et tourné dans des séries comme "Les Incorruptibles" ou "Star Trek: Deep Space Nine".

Louise Fletcher avait encore joué dans deux épisodes de la série de Netflix "Girlboss" en 2017, selon IMDb.com.

burs-aue/oaa