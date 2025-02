Mort de Serge Lasvignes, ancien président du Centre Pompidou

L'ancien président (2015-2021) du Centre Pompidou Serge Lasvignes, qui avait ensuite rejoint le gendarme des renseignements français, est décédé à 70 ans, a annoncé dimanche l'institution parisienne.

"C'est avec une immense tristesse que nous apprenons le décès de Serge Lasvignes", a déclaré son successeur à la tête du Centre Pompidou, Laurent Le Bon, dans un communiqué.

"Ce serviteur de l'Etat exceptionnel empreint de culture universelle était un homme visionnaire", a-t-il salué, rendant hommage à "un président passionné, respecté et apprécié de tous".

Secrétaire général du gouvernement de 2006 à 2015 sous trois présidents (Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande), "Serge Lasvignes a été un grand défenseur des intérêts culturels et de la sécurité de notre pays", a déclaré Rachida Dati sur X. "La France perd un grand serviteur et je perds un grand ami", a-t-elle ajouté.

Il est "mort d'une longue maladie contre laquelle il s'est vaillamment battu", a déploré la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse sur le même réseau, rendant hommage à son "projet visionnaire de centre Pompidou francilien à Massy" (Essonne), dont l'ouverture est prévue pour l'automne 2026.

La nomination de cet énarque et grand commis de l'Etat à la tête du Centre Pompidou avait surpris en 2015 les milieux de la culture, où il n'avait jamais exercé de responsabilités.

Au cours de son mandat, il "a défendu le Centre Pompidou, la Bibliothèque publique d'information (Bpi), l'Ircam (Institut de recherche et coordination acoustique/musique, ndlr)" qui en font partie, "et le Centre Pompidou-Metz comme des lieux de culture, de vie et de débat, ouverts à tous les publics", et "remis la parole au coeur de l'institution", souligne le musée dans son communiqué.

"L'un de ses grands projets fut la réouverture en 2021 de l'entrée de la Bpi sur la Piazza", en plein centre de Paris, poursuit-il.

"Le premier volet des travaux nécessaires de rénovation du bâtiment historique de Beaubourg" a également été décidé sous sa présidence. À partir de l'automne, le bâtiment du Centre Pompidou ferme ses portes pour cinq ans de travaux de rénovation.

Depuis 2021, Serge Lasvignes présidait la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), le gendarme des renseignements français.