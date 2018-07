Mort de Stephen Ditko, co-créateur de Spiderman

L'artiste de bandes dessinées américain Stephen Ditko, co-créateur de Spiderman et d'autres héros, est décédé à l'âge de 90 ans, a-t-on appris samedi.

Né en 1927 à Johnstown, en Pennsylvanie (est), Dikto avait travaillé dans les années 1960 aux côtés de Stan Lee, autre co-créateur du personnage de l'homme-araignée, et futur président de Marvel Comics.

C'est Dikto qui avait notamment imaginé le fameux costume bleu et rouge de Spiderman et ses lanceurs de toile. Il était également co-créateur d'un autre personnage des éditions Marvel, Doctor Strange.

En 1966, suite à une querelle avec Stan Lee, il avait quitté Marvel pour d'autres maisons d'édition, notamment DC Comics, pour lesquelles il a créé des personnages moins connus, comme The Creeper, The Question, Bleu Beetle ou encore Hawk and Dove. Il a recommencé à travailler pour Marvel en 1979.

Il a été découvert mort dans son appartement fin juin, sans que les causes de sa mort soient apparentes, a précisé la police, citée samedi par le magazine Hollywood Reporter.

"Aujourd'hui, toute la famille Marvel est attristée par la perte de Steve Ditko. Steve avait transformé la bande dessinée et l'univers de Marvel, et son héritage ne sera jamais oublié", a déclaré samedi dans un communiqué le président de Marvel Entertainment, Dan Buckley.

"Réservé et modeste, il n'a jamais cherché la célébrité", a déclaré de son côté le président de DC Entertainment, Jim Lee. "D'une certaine façon, il représentait le héros caché qu'il voyait en chacun de nous".