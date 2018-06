Mort du chef d'orchestre russe Guennadi Rojdestvenski

Le chef d'orchestre russe Guennadi Rojdestvenski est décédé samedi à l'âge de 87 ans, a annoncé le théâtre moscovite du Bolchoï dont il avait dirigé l'orchestre dans les années 2000.

"Le Bolchoï est en deuil", a annoncé le théâtre sur Twitter, annonçant la mort du maestro.

Né en 1931, le chef d'orchestre, pianiste et compositeur avait dirigé de nombreux orchestres, en Russie et à l'étranger pendant plus de cinquante ans. En 2000 et 2001, il avait dirigé l'orchestre du Bolchoï.

"Il a aidé de manière remarquable à promouvoir l'oeuvre de Sergueï Prokofiev", l'un des plus grands compositeurs russes, a salué le chef d'orchestre russe Valeri Guerguiev.

Décoré en 1976 du titre d'"Artiste du peuple de l'URSS", la plus haute distinction soviétique dans le domaine de la culture, il était devenu le directeur musical de la Chambre du théâtre musical de Moscou à partir de 2012.

Il était également professeur au Conservatoire de musique de Moscou depuis 1974, selon l'agence de presse russe RIA Novosti.

"Quand on commence à se souvenir de Guennadi Rojdestvenski, on comprend quel homme puissant et quelle puissante personnalité du monde musical a quitté ce monde", a regretté le directeur du Bolchoï Vladimir Ourine, cité par RIA Novosti.

"Triste nouvelle que la mort de Guennadi Rojdestvenski. C'était l'un des plus grands chefs d'orchestre de Russie et sa musique était un pont entre nos deux nations", a déclaré l'ambassade du Royaume-Uni en Russie sur Twitter.