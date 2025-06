Mort du compositeur de la musique de "Mission Impossible", Lalo Schifrin (médias)

Lalo Schifrin, le compositeur de la musique de "Mission Impossible" et d'autres films célèbres comme "Bullitt" et "Starsky et Hutch", est mort jeudi à l'âge de 93 ans, selon plusieurs médias américains.

Son décès a été confirmé par son fils, Ryan Schifrin, à plusieurs titres de la presse spécialisée dans le divertissement.

Argentin naturalisé américain, M. Schifrin était un pianiste et chef d'orchestre qui s'est taillé un nom dans le septième art, en composant les bandes originales de plus de 100 films.

Ses œuvres lui ont valu six nominations aux Oscars et il a été récompensé par un Oscar d'honneur en 2018 pour l'ensemble de sa carrière - un prix remis a seulement deux autres compositeurs, Ennio Morricone et Quincy Jones, selon le site Deadline.

Parmi ses petits bijoux, on retrouve la musique minimaliste de la célèbre course-poursuite avec la Mustang de Steve McQueen dans "Bullitt", le syncrétisme d'"Opération Dragon", le funk avant-gardiste de "L'Inspecteur Harry" ou encore le mélange jazz, folk et musique symphonique de "Luke la main froide".

Mais sa partition la plus connue reste celle de "Mission Impossible", avec son motif répétitif et syncopé évoquant si bien l'urgence et le suspense des films d'espionnage.

Ce thème musical, qui a connu de multiples variations et apparaît au générique de tous les films où Tom Cruise incarne l'agent Ethan Hunt, a entre autres permis au compositeur de remporter deux Grammy Awards - équivalent musical des Oscars -, parmi la pluie de récompenses récoltées au cours de sa carrière.

Visionnaire, il a été samplé par des artistes du hip-hop et de l'électro comme Portishead. Swing, pop, funk, bossanova, dodécaphonisme: toutes ces rythmiques intégrées à ses partitions ont apporté à ses musiques une modernité intouchable, comme en témoigne "The Sound of Lalo Schifrin", une anthologie de son œuvre sortie en 2016.