Mort du prodige américain du théâtre Bob Wilson, à 83 ans

Visionnaire, sculpteur de lumière, artiste total: le metteur en scène américain Bob Wilson, connu pour ses créations originales au théâtre comme à l'opéra, s'est éteint jeudi dans l'Etat de New York, à l'âge de 83 ans.

"Nous sommes dévastés d'annoncer le décès de Robert M. Wilson, artiste, metteur en scène de théâtre et d'opéra, architecte, scénographe et éclairagiste, plasticien (...)", a indiqué la Fondation Robert Wilson pour les arts , précisant qu'il s'était "éteint paisiblement" à Water Mill, dans l'Etat de New York, des suites "d'une maladie brève mais foudroyante".

"Bien qu'il ait affronté son diagnostic avec lucidité et détermination, il a ressenti le besoin de continuer à travailler et à créer jusqu'au bout. Ses œuvres pour la scène, sur papier, ses sculptures et ses portraits vidéo, ainsi que le Watermill Center, resteront son héritage artistique", a ajouté la fondation.

"Peter Pan", "Turandot", "Einstein on the Beach"... Ses mises en scène d’oeuvres originales comme d'ouvrages du répertoire traditionnel ont créé l'événement partout où elles ont été montrées, notamment en France.

"Bob Wilson était un artiste visionnaire, un maître de la mise en scène, un sculpteur de la lumière" qui a "profondément marqué ses contemporains, notamment en France où il créa tant", a commenté la ministre française de la Culture, Rachida Dati.

"Le maître de la lumière s'est éteint (...) Avec lui, disparaît l’un des plus grands inventeurs de la scène contemporaine. Je l'ai rencontré au Festival de Nancy, dans ces années flamboyantes où tout semblait possible. Ce fut un choc esthétique, une révélation", a renchéri l'ancien ministre de la Culture Jack Lang.

Son histoire d'amour avec la France commence avec "Le regard du sourd", son premier succès, un spectacle "silencieux" de sept heures présenté au festival de Nancy en 1971, puis à Paris. Après avoir vu la pièce, le poète Louis Aragon, bouleversé, écrit: "Je n'ai jamais rien vu de plus beau en ce monde depuis que j'y suis né".

"Einstein à la plage"

Né le 4 octobre 1941 à Waco, au Texas, dans le sud des Etats-Unis, Robert Wilson, ou plus simplement Bob Wilson, avait commencé à monter ses propres pièces de théâtre dans le garage familial avant de déménager, âgé d'une vingtaine d'années, à New York où il se rapprocha d'artistes de l'avant-garde américaine comme Andy Warhol ou Philip Glass.

"Bob et moi nous sommes rencontrés en 1973, dans les coulisses de son exposition "La vie et l'époque de Joseph Staline", à New York. Nous avons commencé à travailler ensemble, Bob dessinant et moi composant. Ce qui avait commencé comme une collaboration naturelle s'est transformé en notre œuvre "Einstein On The Beach". A partir de ce moment, nous sommes devenus amis et collaborateurs pour la vie", a commenté sur Instagram Philip Glass.

"Bob nous laisse avec sa vision brillante de tout ce qu'il a touché", a ajouté le compositeur américain qui avait signé la musique de "Einstein on The Beach", espèce "d'ovni" de presque cinq heures monté à plusieurs reprises depuis sa création.

Bob Wilson a également collaboré avec le chorégraphe Andy de Groat, Tom Waits, Isabelle Huppert, la légende du ballet Mikhaïl Barychnikov, ou encore Lady Gaga pour des portraits vidéo d'elle au Louvre.

Le centre Watermill qu'il a créé avait aussi organisé une grande exposition à Minneapolis en hommage à George Floyd, Afro-Américain tué il y a cinq ans dans cette ville du nord des Etats-Unis par un policier blanc, un événement qui avait donné une nouvelle ampleur au mouvement "Black Lives Matter".

La Fondation Robert Wilson pour les arts a indiqué jeudi que des hommages seront rendus "sous peu" à cet artiste multidisciplinaire dans des "lieux qui étaient particulièrement importants à ses yeux".