Mostra de Venise: Cuarón, Lanthimos, Audiard favoris à quelques heures du verdict

Le jury de la 75e Mostra doit rendre son verdict samedi soir à Venise où les films "Roma" du Mexicain Alfonso Cuarón, "The Favourite" du Grec Yorgos Lanthimos et "Les Frères Sisters" du Français Jacques Audiard sont donnés favoris.

Récit aux accents autobiographiques, "Roma", qui raconte l'histoire de deux femmes de conditions sociales différentes dans le Mexico des années 1970, a les faveurs d'un panel de critiques de la presse internationale présents sur le Lido.

Il est suivi par "The Favourite", intrigue mordante située dans la cour de la reine Anne d'Angleterre au XVIIIe siècle, au coude-à-coude avec "Les Frères Sisters", premier western signé Jacques Audiard, long métrage où la violence est prétexte à réflexion sur la fraternité (avec Joaquin Phoenix, John C. Reilly et Jake Gyllenhaal).

D'autres films sont en embuscade. Un autre western, celui des frères Ethan et Joel Coen, "The Ballad of Buster Scruggs" (diffusé par Netflix), qui raconte six récits bourrés d'humour noir et d'émotion. Tout comme le dernier opus du Français Olivier Assayas "Doubles vies", comédie dramatique qui suit le parcours d'un éditeur (Guillaume Canet) dépassé par les nouvelles pratiques du livre numérique.

Le film dramatique "22 July" du britannique Paul Greengrass, qui revient sur la massacre d'Oslo et de l'île d'Utøya le 22 juillet 2011, est également bien placé dans les pronostics. De même que "The Nightingale", portrait d'une femme assoiffée de vengeance dans la Tasmanie colonisée du XIXe siècle. Ce dernier est signé de la seule réalisatrice en lice pour le Lion d'Or, l'Australienne Jennifer Kent.

La prestation remarquée de la jeune actrice italo-irlandaise Aisling Franciosi dans le film pourrait lui valoir un prix d'interprétation, à moins que la célèbre Coupe Volpi ne soit attribuée à l'une des trois actrices de la fresque historique "The Favourite" (Emma Stone, Rachel Weisz et Olivia Colman).

Son équivalent masculin pourrait aller à l'Américain Willem Dafoe, convaincant Vincent Van Gogh dans "At Eternitys's Gate (de son compatriote Julian Schnabel) ou à John C. Reilly, dans "Les Frères Sisters".

- Stars et polémiques -

Riche en portraits de fortes femmes, en films de genre (historiques, westerns, horreur), en remakes, cette 75e Mostra a aussi proposé des récits consacrés aux fléaux de notre époque comme le terrorisme, le radicalisme ou le fanatisme.

Les stars n'ont pas manqué sur le tapis rouge où ont notamment défilé la popstar Lady Gaga (venue présenter hors compétition le remake de "A Star Is Born"), Natalie Portman, Emma Stone, Dakota Johnson ou Ryan Gosling. Ce dernier a ouvert cette édition dans "First Man", biopic dans lequel il campe l'astronaute américain Neil Armstrong, premier homme à avoir marché sur la lune.

La Mostra n'a pas évité les polémiques, comme celle concernant la faible représentation féminine au sein de la sélection (une réalisatrice contre 21 cinéastes).

Une anomalie dénoncée avec force devant la presse par Jacques Audiard qui a déploré l'absence de femmes à la tête des festivals de cinéma, de même que "l'opacité" au sein des comités de sélection.

Les dirigeants de la Mostra, comme d'autres patrons de festivals avant eux, ont signé une charte les engageant à plus d'égalité hommes-femmes et de transparence dans son organisation.

Cette 75e édition a décerné un Lion d'Or pour l'ensemble de leurs carrières à l'actrice britannique Vanessa Redgrave (81 ans) et au réalisateur canadien David Cronenberg (75 ans).

Une nouvelle fois, la Cité des Doges a ouvert ses portes aux films diffusés par les géants du streaming que sont Netflix ou Amazon et présenté, hors compétition, plusieurs avant-premières mondiales dont un inédit d'Orson Wells "The Other Side of the Wind", resté inachevé pendant plus de 40 ans (proposé par Netflix).

Le palmarès sera révélé samedi sur la scène du Palais du cinéma, sur le Lido, par le jury présidé par le cinéaste mexicain Guillermo del Toro, vainqueur du Lion d'Or l'an passé avec "La Forme de l'eau".

Il est entouré des acteurs, actrices et cinéastes Sylvia Chang, Trine Dyrholm, Nicole Garcia, Paolo Genovese, Malgorzata Szumowska, Taika Waititi, Christoph Waltz et Naomi Watt.