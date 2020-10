MotoGP: Johann Zarco, héros d'un documentaire intimiste

Johann Zarco, double champion du monde Moto2 et l'un des deux pilotes français engagés en MotoGP, évolue aujourd'hui dans l'ombre de Fabio Quartararo. Mais un film qui lui est consacré apporte un éclairage intimiste sur sa carrière mouvementée.

"Johann Zarco, l'audace d'un champion" est un documentaire réalisé par Bernard Fau, lui-même pilote moto renommé dans les années 1970 et 1980. Lancé en 2017 alors que Zarco, auréolé de ses deux titres en Moto2, se lançait en MotoGP, le documentaire, qui est distribué en ligne via sa société Strada Production, est un voyage dans la vie d'un sportif confronté à un passage à vide dans sa carrière.

Pilote d'usine chez KTM au début de la saison 2019 après des débuts très prometteurs en MotoGP chez Yamaha-SRT, Zarco y subit une succession de contre-performances et de chutes qui l'amènent à quitter l'écurie autrichienne en pleine saison.

"Cela a été une chance inouïe", reconnaît Bernard Fau dans un entretien avec l'AFP. "Je pensais faire un film sur un champion en devenir, comme un alpiniste à qui il reste les 100 derniers mètres". Au lieu de cela, le documentaire explore une voie plus intime et narre les difficultés que le pilote rencontre chez KTM, ses doutes sur lui-même et son entourage, dont son manager Laurent Fellon.

- "Parcours le plus chaotique" -

Ce dernier ira jusqu'à interdire à Zarco de poursuivre ses entretiens avec le cinéaste avant que le pilote ne décide de les reprendre. "Il s'est émancipé et KTM en était le prix à payer", estime Bernard Fau, déjà auteur d'un film sur l'histoire du "Continental Circus" et des pilotes français avec lesquels il a couru il y a un demi-siècle.

"Du coup, il a eu le parcours le plus chaotique du paddock", indique le réalisateur, rappelant que Zarco est le seul pilote dans l'histoire du Championnat du monde moto à avoir couru en une seule saison pour quatre marques différentes.

Il ne regrette pas d'avoir choisi comme sujet Zarco plutôt que le héros du jour Fabio Quartararo, actuel leader du Championnat du monde MotoGP.

"Fabio est un surdoué, mais son parcours n'a rien à voir. Il était formaté, programmé avec un père qui faisait aussi de la compétition moto, ce qui n'est pas du tout le profil de Johann qui a choisi tout seul de devenir pilote", souligne Fau, ajoutant que "le film raconte tout autant l'histoire de Johann que celle d'une famille".

- "Deux +allumés+" -

"Je ne pouvais pas trouver mieux que Johann comme acteur-pilote avec une telle dramaturgie et je suis fier que le film ait été fait avec le soutien des passionnés", affirme-t-il.

Car pour le réaliser, Fau a fait appel au "crowd-funding". "Les passionnés ont compris que pour qu'il y ait un film il fallait qu'ils le pré-achètent".

Long de 115 minutes, il échappe aux contraintes de format d'une diffusion en salle, évoquant par son introspection la série en plusieurs épisodes réalisée par Netflix sur la Formule 1.

La longue scène finale met en scène Zarco et Stéphane Mifsud, recordman du monde d'apnée statique. Le pilote moto pratique cette discipline dans le cadre de son entrainement et les deux hommes échangent sur leurs conceptions du dépassement de soi-même.

"J'ai alors sous la main deux personnages d'exception, deux +allumés+ au sens propre du terme, des Martiens pour la plupart des gens. Il ne manque plus qu'un alpiniste et un explorateur car il ne faut pas oublier qu'on a besoin de héros", considère Fau.

Quant à Zarco, il estime le résultat "émouvant", même s'il lui reproche quelques longueurs. "Zarco à 100%, cela peut être long", a-t-il déclaré, avant de participer dimanche au Grand Prix d'Aragon sur sa Ducati. "Mais cela permet d'avoir une autre vision de la moto, d'expliquer les choses autrement que +je freine tard, j'accélère tôt+".