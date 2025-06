Muse, Korn ou Linkin Park au menu du Hellfest à partir de jeudi

Les rockeurs de Muse, de Scorpions ou de Linkin Park, le metal de Korn, les punks des Sex Pistols... La 18e édition du festival de musiques extrêmes Hellfest, l'un des plus gros d'Europe, s'ouvre jeudi à Clisson (Loire-Atlantique).

La tête d'affiche du premier jour sera le groupe culte californien Korn, considéré comme l'un des pionniers du nu metal, genre qui émerge dans les années 1990 et qui mêle heavy metal à des composantes notamment hip-hop, electro ou funk.

Sont annoncés les jours suivants, aux côtés de groupes comme Scorpions ou Eagles of death metal, les rockeurs britanniques de Muse emmenés par Matthew Bellamy. Ces derniers pourront paraître sages au milieu d'un festival connu pour sa programmation plus "énervée", mais soucieux de viser un public toujours plus large.

Trait d'union entre hardrock et metal, avec le soupçon de rap qui le caractérise, Linkin Park se produira dimanche à Clisson avant d'enflammer le Stade de France en juillet.

La formation américaine, en sommeil depuis la disparition de son leader Chester Bennington, vit un second souffle depuis l'arrivée cette année de la puissante Emily Armstrong au chant, un nouvel album ("From Zero") et une tournée mondiale.

Le festival s'ouvre aussi au hip-hop avec Cypress Hill.

Les Sex Pistols seront également de la partie avec Franck Carter, en remplacement du chanteur historique John Lydon.

Till Lindemann, le chanteur de Rammstein, groupe germanophone ayant vendu le plus d'albums au monde, est également annoncé en solo. Il avait été soupçonné d'avoir agressé sexuellement des fans féminines après des concerts, mais en août 2023, le parquet de Berlin avait classé l'enquête sans suite.

Autre invitation polémique cette année, comme l'a récemment rappelé Mediapart: le batteur norvégien Bard Eithun qui se produira au sein du groupe Blood Fire Death. En 1992 il avait tué de 37 coups de couteau un homosexuel qui lui aurait fait des avances. Condamné à 14 ans de prison, il a purgé sa peine mais n'a jamais affiché de remords.

Au total, "plus de 180 artistes" sont attendus.

Mercredi se tiendra pour la deuxième année le Hellfest Kids dans la ville voisine de Gétigné, destiné aux écoliers de l'agglomération. Se produira notamment le groupe de heavy metal pour enfants Heavysaurus, dont les musiciens ont la particularité de porter des costumes de dinosaures.

Avec ses décors gigantesques, ses produits dérivés, ses dizaines de containers transformés en bars, le Hellfest proposera notamment cette année la "purple house". Les festivaliers y seront plongés dans une "boîte noire immersive au centre de laquelle trône une scène 360° en forme de cage", où seront programmées une vingtaine de concerts et diverses performances.

Fondé en 2006, le festival, qui accueille environ 60.000 personnes par jour, affiche complet. Seul espoir pour cette année : la plateforme de revente officielle de billets.

Sinon il faudra espérer obtenir un précieux sésame pour 2026. Les pass 4 jours pour la 19e édition seront mis en vente dès le 8 juillet.