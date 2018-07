Musée des confluences de Lyon : l'exposition Hugo Pratt a débuté

Avec une approche ethnographique, l'exposition Hugo Pratt confronte les collections du musée et l'oeuvre de l'auteur de bande-dessinée, en particulier son héros vénitien, Corto Maltese. Elle sera ouverte au public jusqu'au printemps prochain. Le musée des Confluences a ouvert ses portes il y a près de 4 ans, à l'endroit précis où le Rhône et la Saône se rejoignent. C'est un musée d'histoire naturelle mais aussi un musée des civilisations et de l'humanité.