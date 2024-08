Musée du Louvre: 22% de visiteurs en moins pendant les JO

Le musée du Louvre a annoncé lundi avoir enregistré une baisse de 22% sur un an de son nombre de visiteurs entre le 27 juillet, lendemain de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, et le 11 août, fin de la compétition.

Si la fréquentation est restée stable (-1%) du 1er au 14 juillet par rapport à 2023 (351.634 visiteurs), elle a diminué de 45% entre le 15 et le 26 juillet, avec deux jours de fermeture et l'annulation d'une nocturne, a détaillé le plus grand musée du monde.

Attendue, cette baisse peut s'expliquer par l'intégration de l'établissement dans le périmètre de sécurité mis en place par les autorités pendant les neuf jours qui ont précédé la cérémonie d'ouverture, avec une restriction des accès aux quais de Seine et la fermeture de certaines stations de métro, ainsi que des ponts.

Du 27 juillet au 11 août, la fréquentation a repris avec 331.759 visiteurs, soit 23.644 visiteurs quotidiens, mais elle est restée 22% inférieure à celle enregistrée sur la même période de 2023. Une jauge de 30.000 visiteurs par jour a par ailleurs été mise en place depuis 2022 pour faciliter la circulation.

Comme pour Londres, qui avait accueilli les JO d'été en 2012, le public venu dans la capitale semble avoir assisté en priorité aux épreuves sportives, délaissant les musées et activités culturelles, avec un report à l'automne suivant pour la capitale britannique.

Le Louvre compte sur sa grande exposition d'automne autour des "Figures du Fou", qui débutera le 16 octobre, pour reconquérir le public, a-t-il indiqué.

Un premier bilan, de janvier à juillet 2024, comptabilise "cinq millions de visiteurs". Ils avaient été 8,9 millions sur l'ensemble de 2023, proche du niveau pré-covid.

Le domaine du Louvre, qui comprend les jardins des Tuileries et du Carrousel, a lui accueilli quotidiennement des milliers de visiteurs venus admirer la vasque olympique et son ballon d'hélium.

Aucun chiffre précis sur cette fréquentation n'a été fourni à ce stade, si ce n'est les 100.000 billets réservés du 27 juillet au 11 août pour pouvoir admirer cette vasque au plus près, ce qui n'inclut pas toutes les personnes venues dans le quartier chaque soir pour assister à son envol.

Acteur majeur de la cérémonie d'ouverture et des JO, le musée du Louvre a aussi accueilli la flamme olympique le 14 juillet dans ses salles et participé activement au spectacle le 26 juillet avec des personnages circulant entre ses tableaux qui prenaient vie, sa pyramide et le jardin des Tuileries servant d'écrin au spectacle.