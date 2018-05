Musique : L.E.J de retour avec un nouvel album et une nouvelle tournÃ©e

Lucie, Elisa et Juliette ont été découvertes il y a un peu plus de 4 ans maintenant sur internet avec leurs reprises de morceaux connus, interpérétés a capella et uniquement accompagnés d'un violoncelle. Elles ont connu un énorme succès. Pour ce nouvel album, "Poupées Russes", fini les reprises : cette fois, elles jouent uniquement avec des compositions personnelles et chantées en français.