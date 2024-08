Musique: les frères Gallagher alimentent les spéculations sur une reformation du groupe britannique Oasis

Les frères Liam et Noel Gallagher, qui étaient brouillés depuis 2009, ont laissé entendre dans un message sur les réseaux sociaux qu'il pourrait y avoir une annonce mardi concernant Oasis, alimentant les spéculations sur une reformation de ce groupe mythique de la Britpop.

Les deux frères ont publié le même clip de 11 secondes sur les réseaux sociaux, dans la nuit de dimanche à lundi, avec un unique message: "27/08/24. 8am".

Trente ans après l'album "Definitely Maybe" (sorti le 29 août 1994) qui a lancé le groupe, faut-il s'attendre à l'annonce d'une reformation d'Oasis mardi matin à 07H00 GMT ?

Les fans du groupe fantasment régulièrement, depuis des années, sur une telle reformation, mais celle-ci a rarement semblé aussi probable qu'aujourd'hui.

Liam Gallagher, 51 ans, a dédié dimanche soir le titre "Half The World Away" d'Oasis à Noel, 57 ans, lors de son concert au festival de Reading, à l'ouest de Londres. Liam a interprété plusieurs succès de "Definitely Maybe".

A la fin du concert, le message publié sur les réseaux sociaux "27/08/24. 8am" a été diffusé sur le grand écran.

Ce possible retour du groupe a fait la une du Sunday Times, dimanche. "Noel et Liam Gallagher semblent avoir réglé leurs différends et, si la trêve tient, ils donneront de grands concerts à Londres et au Heaton Park de Manchester en 2025", a écrit le journal, citant des sources dans l'industrie de la musique.

Le Sunday Times a même rapporté une rumeur selon laquelle le stade de Wembley serait réservé pour dix dates.

Liam Gallagher a aussi écrit dimanche matin sur le X qu'il n'avait "jamais aimé le mot ANCIEN".

Après des années de chamailleries, une énième altercation à l'été 2009 entre Liam Gallagher et son frère Noel, guitariste et compositeur d'Oasis, au festival parisien Rock en Seine, avait abouti à la séparation du groupe formé en 1991 à Manchester.

Depuis, les frères ennemis ont longtemps échangé des piques via les réseaux sociaux ou la presse, avant une relative accalmie ces derniers temps, laissant espérer aux fans une réconciliation.

Dans une interview la semaine dernière, Noel a fait des compliments à Liam, vantant "le ton de sa voix et son attitude".

Après le succès fulgurant de "Definitely Maybe", Oasis avait atteint le pic de sa popularité avec "(What's the Story) Morning Glory?" sorti en 1995, qui comprend ses tubes comme "Wonderwall" ou "Don't look back in Anger".