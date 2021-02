Musique: M6 va donner plus de voix à la chanson

Le groupe M6 et le Syndicat national de l'édition phonographique (Snep) ont annoncé mardi avoir noué un accord pour améliorer la place dédiée à la musique sur les chaînes du groupe audiovisuel.

"M6 et W9 vont ainsi accroître durablement l'exposition de la musique et l'actualité des artistes, avec notamment la diffusion d'au moins neuf émissions musicales par an en première partie de soirée" consacrées "aux variétés, à la musique interprétée et aux nouveautés de l'année", indiquent-ils dans un communiqué.

La chaîne W9 programmera dans ce cadre "une cérémonie musicale pour récompenser les succès français de l'année", est-il précisé.

Par cet accord, le groupe M6 "affiche son engagement vis-à-vis des artistes, de la musique et des entreprises qui les accompagnent", frappés de plein fouet par les conséquences de la crise sanitaire.

M6 et le Snep prévoient de veiller "à l'exposition de la production musicale des labels dans toute leur diversité, quelle que soit leur taille".

Les deux entités affirment enfin avoir "des ambitions communes sur la présence des artistes féminines à l'antenne et leur représentation au sein des diffusions musicales dans leur ensemble".

Cette annonce survient au lendemain du lancement de Culturebox, la chaîne éphémère créée par France Télévisions pour soutenir les artistes et la culture.