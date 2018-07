Musique : quels sont les tubes francophones de cet été ?

Les musiques de l'été en Belgique

Chargement du lecteur... Extrait du clip "Malade" d'Alice on the roof © TV5MONDE

La nouvelle pépite belge Angèle, qui avait déjà connu un joli succès avec son premier titre "La loi de murphy", revient avec un nouveau tube "La Thune".Révélation de l'émission The Voice Belgique, la Belge Alice on the Roof cartonne avec un nouveau titre "Malade" écrit par le chanteur français Vianney.Le DJ compositeur belge de 24 ans Lost Frequencies, nouvelle star des platines en Europe, signe lui un titre en duo avec l'anglais James Blunt qui a déjà fait près de 40 millions de vues sur Youtube :