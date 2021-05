Musique: Villette Sonique et Inrocks, festivals éclaireurs

Villette Sonique, en plein air les 29 et 30 mai, et les Inrocks, à L'Olympia les 10 et 11 juin, qui ont dévoilé leur affiche, sont les premiers festivals parisiens de musiques actuelles à se lancer cet été.

Le premier, gratuit sur inscription par internet, sur les pelouses du parc de la Villette, accueillera 250 personnes assises, avec une affiche dédiée à la scène émergente.

Lala &ce (prononcer "Ace" comme au tennis), nouvelle voix du rap, et Bonnie Banane, à la pop décalée, seront parmi les artistes attendus aux côtés de Frànçois & The Atlas Mountains, Franky Gogo ou encore QuinzeQuinze.

Et la salle de l'Olympia rouvrira donc ses portes avec le festival des Inrocks. On y verra des têtes d'affiche comme La Femme, Yelle, Chilly Gonzales ou encore Catastrophe (groupe couvé par le dénicheur Bertrand Burgalat). Bonnie Banane y sera elle aussi encore.

La mythique salle au fronton de lettres rouges proposera une jauge à 65% en assis, soit 1.200 personnes. L'Olympia n'avait pu que brièvement rouvrir ses portes au public en septembre 2020 avec un concert de Brigitte Fontaine (en assis, distancié et port du masque).

Cet évènement symbolique précède de quelques jours le premier festival d'importance dans les musiques actuelles, Le Printemps de Bourges, qui se tiendra du 22 au 27 juin. Le Printemps fait partie des rares grands festivals d'été qui se tiendront, comme les Francofolies (10-14 juillet) ou les Vieilles Charrues (8-18 juillet).

D'autres mastodontes ont renoncé devant les contraintes sanitaires, tels Solidays, Hellfest ou encore Eurockéennes.