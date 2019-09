Musso, Bussi et Skam 6 bientôt sur France Télévisions

Les auteurs à succès Michel Bussi et Guillaume Musso auront bientôt chacun leur série pour France Télévisions, a annoncé vendredi le groupe public au festival de La Rochelle, confirmant également qu'une saison 6 de Skam est en production.

L'auteur d'"Un avion sans elle", Michel Bussi, prépare avec Fabienne Servan-Schreiber une série originale, "L'île prisonnière". Le best-seller de Guillaume Musso "La jeune fille et la nuit" sera joué en six épisodes.

Outre les nouvelles saisons de "Dix pour cent", et de la locomotive d'audience "Capitaine Marleau", le groupe public prévoit également une adaptation du livre de Marc-Olivier Fogiel sur l'adoption et une autre des "Particules élémentaires" de Michel Houellebecq, pour la plateforme France.tv.

Le groupe public veut proposer une fiction "plus impliquée que jamais, plus diversifiée dans ses approches et dans ses récits", a souligné la directrice de la fiction du groupe, Anne Holmes.

"Nos fictions reflètent la société dans toute sa diversité et luttent contre les stéréotypes", a revendiqué Takis Candilis, le directeur des antennes de France Télévisions, souhaitant que ces programmes se "libèrent du complexe de la concurrence".

Le groupe s'ouvre de plus en plus aux coproductions internationales: France 2 diffusera au premier trimestre 2020 la première oeuvre issue de son alliance européenne avec la Rai et ZDF, la série d'espionnage "Mirage". Six autres projets sont déjà prévus et la RTVE (Espagne) pourrait participer à certaines productions.

Le groupe public prépare aussi une série policière en coproduction avec la RTBF (Belgique), "Crossroads", et une autre avec la RTS (Suisse), "Off season".

Après avoir enregistré 80 millions de vues sur ses 4 premières saisons, le succès en ligne de "Skam" devrait se poursuivre avec une saison 5, centrée sur le personnage d'Arthur et sur le thème du handicap invisible. La saison 6 vient d'être mise en production et sera diffusée en 2020.

A ses côtés sur plateforme gratuite Slash, à partir du 25 octobre, la série "Mental" se déplace dans un institut pédopsychiatrique.

Slash prépare également une adaptation de "Bug", le récit d'anticipation d'Enki Bilal, une collection d'horreur, une série sur le parlement européen et une autre sur le roller derby.

Le directeur de la fiction numérique Sened Dhab veut quitter les codes de la websérie pour proposer une "offre alternative à celle des plateformes en ligne", a-t-il déclaré à l'AFP. "Quel que soit le genre ou le sujet, il faut que notre public (les 15-34 ans) s'y identifie".