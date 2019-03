Nature vengeresse et technologie invasive : des séries fantastiques made in France

Longtemps frileux avec le fantastique, les Français investissent de plus en plus ce genre dont les téléspectateurs sont extrêmement friands, comme le montre le succès de séries comme Game of Thrones ou Stranger Things.

Sur les six séries françaises en compétition au festival Séries Mania, trois s'inscrivent dans le genre fantastique, avec des partis-pris différents mais un point commun : miser davantage sur l'atmosphère que sur les effets spéciaux.

Côté téléspectateurs, la demande française est là si l'on en croit le dernier baromètre de NPA Conseil : sur les plateformes de SVOD, c'est le genre le plus regardé, devant les séries policières ou la comédie.

Les chaînes de télé l'ont compris et France 2, après avoir diffusé le thriller fantastique "Zone Blanche", dont la saison 2 n'a pas brillé par ses audiences, va proposer aux téléspectateurs "La dernière vague", dont le côté surnaturel est bien plus poussé.

"On remercie France 2 d'avoir eu le courage de produire cette série" a salué le réalisateur Rodolphe Tissot, soulignant le côté "compliqué" du genre.

Série catastrophe et chorale, "La dernière vague" (6x52 minutes) se passe dans une station balnéaire fictive des Landes, où lors d'une démonstration de surf, un nuage particulièrement menaçant s'abat sur les surfeurs qui disparaîtront quelques heures, avant de réapparaître, dotés de superpouvoirs.

A mi-chemin entre la série américaine "Les 4400" et le succès français du genre, "Les Revenants", la série sera diffusée cette année, et France Télévisions prépare déjà une autre série fantastique, une adaptation de la bande dessinée "Bug" d'Enki Bilal, par lui-même et Dan Franck (qui a notamment écrit "Marseille" pour Netflix).

"La fiction en 2019 est une prise de risque créative et revendiquée. Il nous apparaît comme primordial de diversifier nos univers", explique Anne Holmes, directrice de la fiction nationale chez France Télévisions.

- "Black Mirror" français -

Chez Netflix, qui propose déjà beaucoup de fantastique, c'est ce genre qui a été choisi pour sa dernière série française, "Osmosis", sélectionnée à Séries Mania et diffusée le 29 mars (8x45 minutes).

"Il y avait cette envie de raconter le monde de demain qui permet aussi de nous raconter nous-mêmes, et d'explorer le destin des personnages dans un dispositif d'anticipation", explique Damien Couvreur, responsable des séries françaises pour Netflix.

"C'est une série de genre, qui parle d'amour, avec un côté thriller; on voulait un futur relativement proche et pousser le curseur de ce qui existe déjà de nos jours pour voir où ça nous menait", détaille Sarah Aknine, l'une des productrices.

Dans cette série futuriste et sombre, sorte de "Black Mirror" à la française, Esther (Agathe Bonitzer) et Paul (Hugo Becker), frère et soeur, développent une application qui permet de trouver l'âme soeur, à condition d'ingérer des micro-capteurs qui fouillent le cerveau à la recherche des désirs les plus secrets.

- Bestialité -

Le scénario est adapté d'une websérie d'Arte, qui s'intéresse depuis quelques années à l'anticipation, avec des séries comme "Trepalium", "Transfert" ou plus récemment "Ad Vitam".

Cette année, c'est la mythologie que la chaîne va explorer avec "Une Île" (6x45 minutes), également sur Amazon Prime, une réinterprétation du mythe des sirènes.

"Ça parle de femme, de pouvoir, de ce qu'est être différent, de comment préserver la nature... C'est une série atypique qui nous permet d'être dans un genre hybride" explique la productrice Nicole Collet.

"On voulait sortir du côté gnan-gnan de la sirène, montrer un côté plus âpre, parler de l'éveil de la sensualité et de la bestialité", renchérit le réalisateur Julien Trousselier.

"Le côté fantastique m'a plu car je suis une grande fan de films de genre", détaille l'actrice Laeticia Casta, qui joue la sirène et a aimé le côté "très actuel, avec écologisme et féminisme".

Les téléspectateurs découvriront en fin d'année cette série surnaturelle tournée en Corse, avec Sergi Lopez et les jeunes Noée Abita ("Ava") et Alba Gaia Bellugi ("3 x Manon").

