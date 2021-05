"On ne brûle pas un livre" : l'éditeur italien de Matzneff défend la publication de "Vanessavirus"

"Les livres se lisent, ils ne se brûlent pas" : l'éditeur italien Michele Silenzi défend dans un entretien avec l'AFP la publication de "Vanessavirus", une réponse de l'écrivain français Gabriel Matzneff au "Consentement" de Vanessa Springora.

"Vanessavirus" est sorti cette semaine en Italie aux éditions Liberilibri avec un premier tirage de 2.000 exemplaires.

Cet opus de 108 pages (dans l'édition italienne) traduit par Giuliano Ferrara, un journaliste et ancien ministre de Silvio Berlusconi, "est l'histoire d'une chasse à l'homme, l'histoire d'un assassinat", affirme la maison sur son site internet.

"Nous l'avons d'abord publié parce qu'il nous semblait juste d'accorder un droit de réponse à un homme et un artiste dont la vie et l'oeuvre sont détruites", explique Michele Silenzi.

Mais "c'est aussi un beau livre. Un texte d'une grande valeur littéraire", poursuit l'éditeur, qui exalte "la force indiscutable et délicate, également très dramatique, du récit".

Gabriel Matzneff a auto-édité en France "Vanessavirus", avec un tirage de 200 exemplaires réservé à des lecteurs choisis, pour un prix de 100 euros. D'après les informations de l'AFP, tous les éditeurs qu'il avait approchés ont refusé l'ouvrage sans le lire.

L'édition italienne, qui peut être commandée de France pour un prix bien moindre, est "la première à être acceptée par une maison d'édition européenne et à être présente dans les librairies", se félicite Liberilibri, fondée en 1986 à Macerata (Marches, est).

"Les livres se publient et se lisent, ils ne se brûlent pas", plaide Michele Silenzi. Le mouvement #MeToo "n'est pas un problème en soi", selon lui. Ce qui l'est, en revanche, "c'est que ce type de mouvements tend trop souvent à imposer une +cancel culture+ aux effets culturels dévastateurs". "On ne peut plus réfléchir sur rien si un fait n'est pas historicisé et compris dans son contexte et dans son évolution historique".

- Chant du cygne -

"J'ai survécu au Coronavirus. Je ne survivrai pas au Vanessavirus", écrit Gabriel Matzneff en ouverture de son récit en italien dont l'AFP s'est procuré un exemplaire. "Le capitaine Dreyfus était innocent. Moi, je ne le suis pas. Je suis coupable d'avoir adoré la liberté, la beauté, l'amour".

Gabriel Matzneff, 84 ans, est visé par une enquête pour viols sur mineur de moins de 15 ans ouverte après la publication en janvier 2020 du récit de Vanessa Springora, "Le Consentement". Celle-ci y racontait comment dans les années 1980 elle avait été entraînée à 14 ans dans une relation avec un écrivain qui en avait près de 50.

Dans une procédure distincte, le tribunal correctionnel de Paris a invalidé la semaine dernière une citation à comparaître visant l'écrivain pour "apologie" de la pédocriminalité après la parution de trois articles entre fin décembre et début janvier dans L'Obs, Le Parisien et L'Express.

"Le Consentement" est sorti en mars en Italie sous le titre "Il consenso" aux éditions La Nave di Teseo.

Michele Silenzi explique que la philosophie de la maison Liberilibri est de "diffuser les idées qui stimulent l'émancipation intellectuelle et la liberté de pensée". Selon lui, "que doit faire un éditeur sinon favoriser ce processus, même si c'est parfois inévitablement de façon controversée ?"

Tous les éditeurs français de Gabriel Matzneff ont indéfiniment suspendu la vente de ses ouvrages évoquant ses amours avec des garçons et des filles mineurs. D'autres, au contenu moins polémique, sont cependant en vente, comme le recueil d'articles avec lequel il avait obtenu le prix Renaudot de l'essai en 2013, "Séraphin, c'est la fin !".