Néonazis et grosses voitures: Omar Sy et Laurent Lafitte de retour dans "Loin du périph"

Milice extrémiste, course-poursuite en Hummer et complot... dans la campagne alpine: c'est le pari de "Loin du périph", qui sort vendredi sur Netflix, suite des aventures d'Ousmane Diakité et François Monge, duo de flics parisiens incarnés par Omar Sy et Laurent Lafitte.

Dix ans après "De l'autre côté du périph", les deux acolytes reviennent dans un nouvel opus aux accents de blockbuster américain porté par le réalisateur Louis Leterrier, qui remplace David Charhon.

Une décennie aussi a passé depuis leur première affaire, qui avait attiré plus de deux millions de spectateurs au cinéma en 2012. Pour leurs retrouvailles, Ousmane et François sont lancés sur la piste d'un crime sordide en Isère.

Sous la direction de Louis Leterrier (Le Transporteur, Insaisissables), "Frenchie" d'Hollywood aux manettes du prochain "Fast and Furious", le cocktail se veut plus explosif. Fusillades genre "cartoon" et course-poursuite en gros 4x4 rythment le récit.

La comédie tend à s'estomper au fil du visionnage, pour laisser place à une intrigue tout sauf légère: dans un petit village des Alpes aux mains de l'extrême droite, un grave complot s'ourdit.

Mais même "Loin du périph" parisien, le tandem ne perd pas ses repères, ni la recette qui a fait la réussite du premier épisode.

Dans ce "buddy movie" (film mettant en scène un duo de choc), Laurent Lafitte reprend le rôle de François Monge, policier mi-parvenu, mi-incapable, plus prompt à courtiser l'inspectrice incarnée par Izïa Higelin qu'à coffrer de dangereux malfrats.

Omar Sy joue son exact opposé: Ousmane Diakité est la nouvelle icône de la "crim'", un agent aux méthodes expéditives parfois hors-la-loi. Fidèle au poste, il ne manque jamais de répondre avec philosophie ou dérision à l'humour gras de son compère.

Ce film, diffusé en exclusivité sur Netflix, signe une nouvelle collaboration entre l'acteur et Louis Leterrier, après le succès planétaire de "Lupin". La série française, inspirée du "gentleman-cambrioleur" de l'auteur Maurice Leblanc, avait atteint le top du classement en France et aux Etats-Unis en 2021.

A l'instar d'Omar Sy, partenaire de Netflix depuis cette même année sur divers projets, Laurent Lafitte travaille également avec la plateforme aux 222 millions d'abonnés. Dans la série "Wonderman", le pensionnaire de la Comédie-Française sera le businessman-ministre Bernard Tapie, décédé en octobre dernier.

tmt/elc/dch

