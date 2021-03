Netflix et Amazon en tête des nominations des producteurs d'Hollywood

Netflix et Amazon ont récolté lundi à eux deux plus de la moitié des nominations de la catégorie cinéma pour les prix cinématographiques de l'association des producteurs d'Hollywood, consolidant leur présence dans une année bouleversée par la pandémie de Covid-19.

Six des dix films retenus par la Producers Guild of America (PGA) sont diffusés par des plateformes de vidéo à la demande, alors que les salles de cinéma viennent seulement de commencer à rouvrir à New York et sont toujours fermées à Los Angeles depuis près d'un an, en raison des mesures sanitaires liées au coronavirus.

Chez Netflix, c'est le drame "Les Sept de Chicago" qui semble avoir le plus de chances d'emporter un trophée, devant "Mank" et "Le Blues de Ma Rainey".

Amazon - qui n'était pas en lice aux PGA l'an dernier - peut quant à lui compter sur "Borat 2", déjà primé aux Golden Globes, ainsi que sur "One Night in Miami" et "Sound of Metal".

Aucune des deux plateformes n'a jamais remporté le prix du meilleur long-métrage des PGA ou aux Oscars.

Or les PGA sont considérés comme un baromètre relativement fiable en vue des Oscars qui seront décernés fin avril. Composée de quelque 8.000 professionnels qui font la pluie et le beau temps à Hollywood, l'association des producteurs a primé dix des treize derniers vainqueurs de l'Oscar du meilleur film.

Alors que la pandémie a contraint les studios à repousser la sortie de grosses productions, le film intimiste "Nomadland" apparaît comme l'un des principaux favoris de cette saison des prix. Produit par Searchlight, filiale de Disney, le film de Chloe Zhao a été sacré aux Golden Globes et est également en lice pour les PGA.

Les studios Warner sont représentés par "Judas and the Black Messiah" tandis qu'Universal mise sur "Promising Young Woman".

Le seul producteur indépendant à concourir cette année est A24, pour "Minari" qui met en scène une famille d'Américains d'origine sud-coréenne s'installant à la campagne à la recherche d'une nouvelle vie.

Comme les Golden Globes, le jury des PGA récompense aussi les productions télévisuelles. Cette année, les nouveaux venus "Bridgerton" et "Ted Lasso" entrent dans la course, face à l'éternel favori "The Crown".

Les trophées des PGA seront remis le 24 mars lors d'une cérémonie virtuelle.