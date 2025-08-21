A New Delhi, un trésor d'archives sauvé de la destruction et de l'oubli

Un employé travaille sur une peinture sur verre de la divinité hindoue Hanuman au département de conservation du Centre national des arts Indira Gandhi (IGNCA), le 20 juin 2025 à New Delhi, en Inde

Au Centre national d'art Indira Gandhi à New Delhi, des employés restaurent avec une infinie minutie des documents qui retracent l'histoire de la capitale indienne, un fonds inestimable sauvé de la destruction et de l'oubli.

Parmi les pièces maîtresses, des documents ayant appartenu à AJ Wilson, un officier britannique qui entre 1910 et 1912 a rassemblé environ 250 documents sur Shahjahanabadn (Old Delhi), dont des cartes et un précieux registre des habitants et de l'endroit où ils demeuraient.

Une employée travaille à la préservation d'un vieux livre au laboratoire du département de conservation du Centre national des arts Indira Gandhi (IGNCA), le 20 juin 2025 à New Delhi, en Inde AFP

Cartes, manuscrits, photos, registres passent entre les mains d'experts qui reconstituent la manière dont l'ancienne capitale de l'empire moghol au XVIIe siècle a donné naissance à une mégapole de plus de 30 millions d'habitants.

"Nous préservons la mémoire", explique à l'AFP Achal Pandya, responsable du laboratoire de conservation de ce centre.

Achal Pandya, responsable du laboratoire de conservation du Centre national des arts Indira Gandhi, montre un tableau de la collection d'Elizabeth Brunner, le 20 juin 2025 à New Delhi, en Inde AFP

La majorité de ces milliers de documents étaient stockés en vrac dans l'hôtel de ville, un bâtiment construit en 1860, rappelle-t-il.

"Personne ne savait où ils étaient et ce qu'ils contenaient, qui s'en occupait", explique Sanjeev Kumar Singh, membre de l'équipe de restauration du patrimoine du conseil municipal de New Delhi.

Sans cette opération pour les restaurer, qui a débuté en 2022, ces documents auraient disparu après avoir été mis à rude épreuve par des conditions météorologiques extrêmes, allant d'intenses vagues de chaleur l'été à de fortes précipitations pendant la mousson en passant par des hivers froids, rappelle-t-il.

Sanjeev Kumar Singh (g), membre de l'équipe de restauration du patrimoine du conseil municipal dede New Delhi, montre une carte ancienne de la ville, le 16 juillet 2025 à New Delhi, en Inde AFP

Sur certaines cartes, l'encre s'étalait. "Il y avait des taches d'eau, les cartes avaient jauni", souligne le conservateur Saroj Kumar, selon qui un tiers des cartes ont été "difficiles à restaurer".

Les restaurateurs espèrent que ces trésors finiront par trouver leur place dans un musée.

"Il est de notre devoir moral de travailler au mieux pour que tout cela soit transmis aux générations futures", souligne M. Singh.