A New Delhi, un trésor d'archives sauvé de la destruction et de l'oubli

Le
21 Aoû. 2025 à 00h52 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Par Aishwarya KUMAR
© 2025 AFP
Un employé travaille sur une peinture sur verre de la divinité hindoue Hanuman au département de conservation du Centre national des arts Indira Gandhi (IGNCA), le 20 juin 2025 à New Delhi, en Inde

Un employé travaille sur une peinture sur verre de la divinité hindoue Hanuman au département de conservation du Centre national des arts Indira Gandhi (IGNCA), le 20 juin 2025 à New Delhi, en Inde

AFP
Money SHARMA
Partager 2 minutes de lecture

Au Centre national d'art Indira Gandhi à New Delhi, des employés restaurent avec une infinie minutie des documents qui retracent l'histoire de la capitale indienne, un fonds inestimable sauvé de la destruction et de l'oubli.

Parmi les pièces maîtresses, des documents ayant appartenu à AJ Wilson, un officier britannique qui entre 1910 et 1912 a rassemblé environ 250 documents sur Shahjahanabadn (Old Delhi), dont des cartes et un précieux registre des habitants et de l'endroit où ils demeuraient.

Une employée travaille à la préservation d'un vieux livre au laboratoire du département de conservation du Centre national des arts Indira Gandhi (IGNCA), le 20 juin 2025 à New Delhi, en Inde

Une employée travaille à la préservation d'un vieux livre au laboratoire du département de conservation du Centre national des arts Indira Gandhi (IGNCA), le 20 juin 2025 à New Delhi, en Inde

AFP
Money SHARMA

Cartes, manuscrits, photos, registres passent entre les mains d'experts qui reconstituent la manière dont l'ancienne capitale de l'empire moghol au XVIIe siècle a donné naissance à une mégapole de plus de 30 millions d'habitants.

"Nous préservons la mémoire", explique à l'AFP Achal Pandya, responsable du laboratoire de conservation de ce centre.

Achal Pandya, responsable du laboratoire de conservation du Centre national des arts Indira Gandhi, montre un tableau de la collection d'Elizabeth Brunner, le 20 juin 2025 à New Delhi, en Inde

Achal Pandya, responsable du laboratoire de conservation du Centre national des arts Indira Gandhi, montre un tableau de la collection d'Elizabeth Brunner, le 20 juin 2025 à New Delhi, en Inde

AFP
Money SHARMA

La majorité de ces milliers de documents étaient stockés en vrac dans l'hôtel de ville, un bâtiment construit en 1860, rappelle-t-il.

"Personne ne savait où ils étaient et ce qu'ils contenaient, qui s'en occupait", explique Sanjeev Kumar Singh, membre de l'équipe de restauration du patrimoine du conseil municipal de New Delhi.

Sans cette opération pour les restaurer, qui a débuté en 2022, ces documents auraient disparu après avoir été mis à rude épreuve par des conditions météorologiques extrêmes, allant d'intenses vagues de chaleur l'été à de fortes précipitations pendant la mousson en passant par des hivers froids, rappelle-t-il.

Sanjeev Kumar Singh (g), membre de l'équipe de restauration du patrimoine du conseil municipal dede New Delhi, montre une carte ancienne de la ville, le 16 juillet 2025 à New Delhi, en Inde

Sanjeev Kumar Singh (g), membre de l'équipe de restauration du patrimoine du conseil municipal dede New Delhi, montre une carte ancienne de la ville, le 16 juillet 2025 à New Delhi, en Inde

AFP
Money SHARMA

Sur certaines cartes, l'encre s'étalait. "Il y avait des taches d'eau, les cartes avaient jauni", souligne le conservateur Saroj Kumar, selon qui un tiers des cartes ont été "difficiles à restaurer".

Les restaurateurs espèrent que ces trésors finiront par trouver leur place dans un musée.

"Il est de notre devoir moral de travailler au mieux pour que tout cela soit transmis aux générations futures", souligne M. Singh.

Culture
INDE

Dans le même thème - Culture

De grands voiliers venus du monde entier ont défilé le 20 août 2025 sur le canal de la mer du Nord jusqu'à Amsterdam, marquant le début d'un festival maritime qui durera cinq jours et célèbrera les navires, les marins et le passé maritime de la ville
Culture

De grands voiliers entrent dans Amsterdam pour un festival maritime géant

La tapisserie de Bayeux, le 13 septembre 2019, à Bayeux dans le Calvados
Culture

Une pétition en ligne contre le prêt de la tapisserie de Bayeux au British Museum

Vue aérienne de l'église en bois de Kiruna lors de son déplacement, à Kiruna, en Suède, le 19 août 2025
Culture

Suède: la célèbre église en bois rouge de Kiruna se rapproche de son nouvel emplacement

28.63576, 77.22445

À la une

International

Ukraine: vers un soutien aérien américain et des troupes européennes au sol?

Afrique

Présidentielle au Cameroun: la validité de la candidature de Paul Biya contestée par un autre candidat

Sport

Algérie : la championne de boxe Imane Khelif dément avoir raccroché les gants

International

Un Français emprisonné en Russie fait l'objet d'une enquête pour espionnage

Afrique

Présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire: les parrainages, une bataille aux allures de pré-campagne

Afrique

RD Congo: "viols collectifs", '"exécutions sommaires"... Le M23 et les Wazalendo accusés d'"atrocités" par Amnesty

International

Thaïlande: la Première ministre suspendue témoigne à son procès en destitution

International

Israël : les ultra-orthodoxes contre la conscription

Entretien

"Une reconnaissance à minima": quels enjeux après la lettre de Macron reconnaissant que "la France a mené une guerre" au Cameroun?

TERRIENNES

Mondial de rugby : l'Américaine Ilona Maher, force de frappe du sport féminin