A New York, la qualité de l'air s'améliore à temps pour le festival Governors Ball

Les spectateurs dansent et profitent de la musique électro du DJ Diplo au festival de musique Governors Ball de New York au Corona Park, le 9 juin 2023

Soulagés par une qualité de l'air nettement améliorée à New York, des milliers de spectateurs ont afflué vendredi dans le Queens au premier jour d'un des grands festivals de musique de la mégapole, The Governors Ball, avec Lizzo, Odesza et Kendrick Lamar parmi les vedettes attendues jusqu'à dimanche.

Mercredi, la mégapole de plus de 8 millions d'habitants suffoquait dans le brouillard et un air rendu irrespirable et dangereux par les fumées des incendies de forêt dans la province canadienne du Québec.

Plusieurs rencontres sportives, comme un match de baseball des Yankees contre les Red Sox, avaient été reportés. Mais avec un début d'amélioration jeudi, les organisateurs ont pu annoncer le maintien du festival, au grand soulagement de Simrya Anand, venue de Boston.

"J'étais vraiment inquiète à cause du temps", a déclaré à l'AFP la jeune femme de 20 ans. "Je me disais que je pourrais porter un masque, mais heureusement on dirait que les choses se sont éclaircies."

"Je n'envisageais pas de ne pas venir", ajoute-t-elle en souriant.

A New York, l'indice de qualité de l'air AirNow est repassé vendredi sous la barre des 50 sur une échelle allant jusqu'à 500, après avoir dépassé les 400 mercredi.

De quoi permettre au DJ Diplo de lancer la fête dans le verdoyant Corona Park du Queens.

Hamza Hussein, 25 ans, qui vient de terminer ses études supérieures à l'université de New York, se réjouit d'assister à son premier "Gov Ball", en particulier pour voir le célèbre rappeur Pusha T. Avec son ami, ils s'inquiétaient que l'air puisse être "toxique", mais "nous avions prédit que ça aurait quand même lieu parce qu'il est vraiment difficile de reprogrammer tous ces artistes".

La ville de New York recouverte le 7 juin 2023 d'un épais brouillard à cause des fumées d'incendies du Canada AFP/Archives

Un soulagement aussi pour Andy et Bonnie Goolcharan, un couple de quinquagénaires new-yorkais.

"On était prêts à ne pas venir. On pensait que ce serait annulé, mais ça s'est arrangé", explique Andy.

Plus de 60 artistes vont se succéder pendant trois jours, avec vendredi Kim Petras, Haim, Lil Uzi Vert, et Lizzo pour clore la soirée. Parmi les autres vedettes attendues durant le week-end figurent le duo électro Odesza, et les rappeurs Lil Nas X et Kendrick Lamar.