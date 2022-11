A New York, un musée de Broadway pour célébrer un morceau de l'histoire de la ville

De "Hair", produit de la contre-culture hippie, au "Roi Lion", qui célèbre ses 25 ans, New York ne serait pas New York sans ses comédies musicales. Désormais, un musée explore ce genre au coeur du poumon culturel qu'est Broadway.

Malgré l'offre muséale et culturelle pléthorique de la mégapole américaine, il n'existait pas encore de lieu entièrement consacré à l'histoire de Broadway et de ses théâtres, qui ont façonné l'identité de New York et produisent quelque 30 millions de dollars de recettes de billetterie en moyenne par semaine.

"L'idée, c'est que nous nous tenons sur les épaules de ceux qui nous ont précédés", explique à l'AFP la productrice de théâtre Julie Boardman, cofondatrice du musée, qui se dresse sur trois niveaux à deux pas de Times Square et de ses écrans géants.

Le musée de Broadway raconte en effet quelque 200 ans d'histoire du genre et passe en revue plus de 500 productions à travers des affiches, des costumes d'époque, des portraits de ses anciennes gloires ou encore la cafétéria reconstituée d'un vieux théâtre.

Certaines salles sont dédiées à des oeuvres qui ont marqué l'histoire des comédies musicales, comme "Le Fantôme de l'Opéra" (qui baissera le rideau à New York en février 2023 après 35 ans sur les planches, record de longévité), "Le Roi Lion", "Le Magicien d'Oz", "Rent" (inspirée de l'opéra "La Bohème" de Puccini), "Hair" ou "Show Boat".

En fin de parcours, "vous partez en coulisses" à la découverte de la production d'un spectacle et de "ses différents métiers", explique Julie Boardman.

La pandémie de Covid-19, qui a mis New York à genoux et contraint la quarantaine de théâtres de Broadway à fermer pendant 18 mois, a mis le secteur à très rude épreuve. Mais depuis un an, les salles se remplissent à nouveau.

Selon l'organisation professionnelle Broadway League, quelque 270.000 personnes se sont pressées dans l'un des 34 spectacles présentés la semaine dernière, contre un peu moins de 290.000 à la même époque en 2019, l'année précédant la pandémie.

Et certaines comédies musicales, comme le "Fantôme de l'Opéra"; "MJ the Musical", un biopic sur Michael Jackson; ou "Hamilton", l'énorme succès de Lin-Manuel Miranda qui revisite la naissance des Etats-Unis, affichent complet.