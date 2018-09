Newen investit dans des studios danois et néerlandais

La société de production Newen, propriété de TF1, a pris des participations dans deux sociétés européennes, Pupkin (Pays-Bas) et Nimbus (Danemark), a annoncé le groupe jeudi.

Ces acquisitions "permettront de développer notre présence dans des marchés dynamiques et créatifs, d'accéder à de nouveaux formats et talents mais aussi de renforcer et compléter l'offre de notre outil de distribution", a souligne Romain Bessi, directeur général délégué de la société française, dans un communiqué.

Newen acquiert, via Tuvalu Media Group (une société de production néerlandaise qu'elle a acquise l'an dernier), 60% des parts de Pupkin. Créé en 2003, Pupkin a produit des films et séries couvrant une large palette, des séries policières aux productions plus familiales. Netflix lui a commandé sa première série néerlandaise, prévue pour 2019.

Newen a également acquis "dans un premier temps" 33% de Nimbus, un des principaux studios de production danois, fondé en 1993. D'abord axé sur le cinéma (avec le film "Festen" de Thomas Vinterberg, ou la trilogie "Antboy"), la société a ensuite produit plusieurs séries dont notamment "The Bridge".

