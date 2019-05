A Nice, des contrôles renforcés face à l'afflux de VTC à l'aéroport

A Nice, la police a accentué ses contrôles après le coup de force des taxis et des VTC qui ont bloqué l'aéroport à deux reprises au début du Festival de Cannes, excédés par la concurrence de chauffeurs extérieurs, a-t-on appris auprès de la préfecture.

"Depuis vendredi, les policiers sont équipés de tablettes qui permettent de flasher les QR codes des véhicules autour de l'aéroport. Ils sont reliés à une application et peuvent savoir si tel ou tel VTC est en règle ou non", a indiqué la préfecture où plusieurs réunions se sont enchaînées depuis le blocage surprise de l'aéroport mardi dernier, alors que les premiers festivaliers débarquaient pour Cannes.

"Le dialogue est pleinement ouvert, et les contrôles professionnalisés", a-t-on ajouté de même source.

"Le policier peut savoir la provenance du VTC, et lui demander le bon de commande préalable. S'il ne l'a pas et est en maraude électronique, il risque entre 1.500 et 15.000 euros d'amende, voire sa carte et l'immobilisation du véhicule s'il est en récidive", précise Nabil Debouz du syndicat CFDT VTC.

La maraude électronique est interdite et les chauffeurs ont obligation de retourner à leur base, ou de se garer dans un parking privé, une règle légale qui reste souvent très théorique.

"Ça va éradiquer les faussaires de cartes", ajoute M. Debouz, partiellement satisfait. Selon lui, le problème serait réglé si le géant de la réservation de véhicules avec chauffeur Uber coupait l'application aux voitures roulant loin de leur base: "Uber a fait un calcul: pour un client il veut cinq chauffeurs sinon ça majore les prix et les clients sont mécontents. Certains chauffeurs prennent le risque de marauder, alors que si l'appli est éteinte ils ne peuvent pas".

Attirés par la manne du Festival de Cannes (14-25 mai) et le Grand Prix de Monaco (23-26 mai), des dizaines de chauffeurs voire des centaines sont arrivés sur la Côte d'Azur. Quelque 5.700 chauffeurs ont fait une demande d'accréditation payante pour accéder et stationner dans l'aéroport de Nice Côte d'Azur pour la saison, alors qu'on compte 2.000 à 2.500 professionnels taxis et VTC dans le département, selon la fédération des taxis de Nice.