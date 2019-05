Nice: l'accès à l'aéroport très perturbé par des disputes entre taxis et VTC

L'accès à l'aéroport de Nice Côte d'Azur a été fortement perturbé mardi matin après que des chauffeurs de taxis et VTC se disputant la clientèle du festival de Cannes en sont venus aux mains, a indiqué la police.

"C'est toujours pareil au moment du festival de Cannes, les taxis se mettent devant les VTC et c'est le jeu du chat et de la souris, ce ne sont pas des rixes de voyous mais il y a bousculade et ça peut dégénérer", a précisé une source policière à l'AFP.

Des renforts de police ont été envoyés sur place pour fluidifier la circulation mais selon le centre de gestion du trafic départemental, une sortie d'autoroute proche de l'aéroport était toujours fermée à la circulation vers 13h00, pour une durée indéterminée.

"Un VTC a forcé le barrage et il y a eu baston", témoigne à l'AFP Jocelyne, conductrice VTC qui a dû abandonner une cliente à pied à quelques kilomètres de l'aéroport pour que celle-ci puisse marcher et ne pas rater son avion. "Ca n'avançait pas, l'autoroute est bloquée et même le tramway", a-t-elle dit.

Interrogé par l'AFP, l'aéroport de Nice Côte d'Azur, le deuxième de France après Paris, a précisé que le trafic n'avait pas été perturbé mais il est possible que des passagers aient été retardés: "Des chauffeurs de taxi ont mené sans préavis une opération de blocage à partir de 9h30-10h00, impactant les deux terminaux".

La chambre syndicale des maître-cochers et taxis de la ville de Nice n'était pas immédiatement joignable. Depuis le 1er mars 2018, le prix de la course entre l'aéroport de Nice et Cannes est fixé forfaitairement à 80 euros, par arrêté préfectoral.