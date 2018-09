Nice veut devenir le premier studio de cinéma de France en s'alliant avec Martigues

La ville de Nice et ses mythiques studios de La Victorine ambitionnent de devenir le leader français du secteur en s'associant avec les studios de Martigues (Bouches-du-Rhône), a annoncé vendredi le maire LR de la ville Christian Estrosi.

"Martigues est très demandeur pour mutualiser un certain nombre de choses, la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (dont Christian Estrosi est aussi le président délégué, ndlr) aussi, et si on aboutit à un partenariat cela ferait de nous le premier studio de France", a indiqué l'élu à l'occasion de la présentation d'un plan destiné à relancer les studios de La Victorine, repris l'an dernier en régie municipale.

Cette piste de développement a été présentée par Eric Garandeau, ancien président du Centre national de la cinématographie (CNC), qui s'était vu confier en novembre dernier la rédaction d'un rapport sur la "renaissance" des studios de La Victorine, qui fêteront l'an prochain leur centenaire.

Dans son rapport, ce dernier constate "une proximité et une complémentarité totale" entre les studios de La Victorine et Provence Studios, basé à Martigues. Selon lui, les studios créés à Martigues il y a cinq ans peuvent apporter à Nice "des espaces et des équipements capables d'accueillir des tournages de films français à gros budgets, blockbusters et séries internationales", Nice apportant à l'inverse "la notoriété de la marque, le prestige" ou encore "la vitrine internationale ".

Dans son rapport rédigé avec un comité d'experts dont le cinéaste Costa Gavras et la présidente d'Arte Véronique Cayla, Eric Garandeau dresse un constat de la situation actuelle de La Victorine: "Backlot (terrain de tournage extérieur, NDLR) réduit à l'état de terrain vague", situation "disparate" des plateaux qui occupent une surface de 6 000 m2, "décors, accessoires et costumes perdus, volés ou dispersés", post-production absente, relève ainsi le rapporteur. Celui-ci considère néanmoins qu'il y a une opportunité à saisir pour Nice avec le retour en grâce des studios de tournage du fait du développement des séries et de l'importance prise par les effets visuels.

Une nouvelle étape est prévue en janvier 2019 avec la remise d'un rapport opérationnel et la présentation d'un calendrier à court terme.

Les studios de la Victorine ont accueilli le tournage de grands classiques du 7e art ou succès du box-office, et de nombreux réalisateurs étrangers, de Hitchcock à Joseph Losey, en passant par Otto Preminger ou Nanni Moretti. Y ont été produits notamment "Les Enfants du paradis" de Marcel Carné, "Et dieu créa la femme" de Roger Vadim, "La Piscine" de Jacques Deray ou plus récemment "Brice de Nice".