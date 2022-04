Nicolas Maury, de l'acteur de "Dix pour cent" aux "Prémices" du chanteur

Heureux comme "un enfant qu'on autorise enfin à chanter, à 40 ans": Nicolas Maury, acteur popularisé par la série "Dix pour cent", également scénariste et réalisateur, prend le micro avec "Prémices", annonciateur d'un premier album.

Ce titre diffusé vendredi est à son image, avec des cordes sensibles, que ce soient celles des arrangements ou celles de sa voix.

L'album sortira en fin d'année. "Cette envie de chanter, elle était tellement là, mais elle était comme étouffée par la vie. Je me fais l'effet d'un enfant qu'on autorise enfin chanter, à 40 ans, comme d'autres s'autorisent à sauter en parachute", décrit-il à l'AFP.

Le disque est né des contraintes des confinements. "J'avais besoin de ne plus avoir de rôle à jouer pour donner ma voix à la musique". Cette voix, justement, que certains trouvaient trop aiguë quand il était enfant, il en fit une "alliée" en montant sur scène en atelier-théâtre à 11 ans, "pour faire rire, à ce moment-là".

Cette voix, d'abord parlée, a été chantée une première fois en conclusion de son film "Garçon chiffon". "Je ne voulais pas le finir en donnant une réponse, mon personnage se met à chanter et l'autre ne s'en offusque pas, c'est comme un pays où se parler en chantant était totalement naturel".

- Hardy, Birkin, Paradis -

Cette première incursion dans la chanson doit beaucoup à son complice musical Olivier Marguerit, qu'on retrouve logiquement à l'oeuvre sur "Prémices" (composition et écriture). "J'avais rêvé d'un album comme celui de Gainsbourg pour Adjani: on parlait d'un Pygmalion et moi je disais à Olivier que j'étais un peu son museau, un garçon-muse", s'amuse-t-il.

Il a rencontré le musicien à la fête après la projection à Cannes en 2007 du film "La question humaine" de Nicolas Klotz. Il jouait dedans et Syd Matters, le groupe d'alors de Marguerit, en avait signé la B.O., donnant ce soir-là un mini-concert. Depuis, Marguerit a toujours été dans les radars de Maury, qui a notamment joué dans les court-métrages de la compagne du musicien, Shanti Masud.

Pour la B.O. de "Garçon chiffon", il demanda à Marguerit de retrouver l'élégance d'Henry Mancini, compositeur de la musique du film "Diamants sur canapé".

Pour les voix qui l'ont inspiré musicalement, d'hier à son futur album, Maury cite Françoise Hardy, Jane Birkin, qu'il a écoutée "à fond la caisse", ou Isabelle Adjani.

Mais, surtout, il mentionne "cette fée qui dépasse le monde de la musique, Vanessa Paradis, qui m'a fait rêver à un autre monde depuis ma chambre du Limousin".

- "Film qu'on aurait retrouvé" -

Un autre monde qui se dessinera donc, en parallèle du cinéma, devant les micros et dans les clips, comme celui en noir et blanc dévoilé pour "Prémices".

"Je ne voulais pas d'un clip-évènement qui aurait signifié: +Voilà un nouveau moi, le chanteur+", confie-t-il. "Ca commence comme dans un doux sommeil, comme dans un conte, sur un plateau télé, avec un personnage timide; il ne ment pas: il va chanter pour la première fois".

"Et c'est la première fois que je chantais cette chanson devant une équipe technique, c'est comme un documentaire un peu esthétisant, en noir et blanc, la couleur de l'archive, comme un film qu'on aurait retrouvé", raconte Nicolas Maury.

En ce moment, c'est la saison des premières pour l'acteur-réalisateur. Récemment, on l'a vu sur France 2 interpréter "Les gens qui doutent", chanson d'Anne Sylvestre, aux côtés du pianiste Sofiane Pamart et de Juliette Armanet. La prestation la plus originale de cette "Fête de la chanson française". Un show enregistré dans un cadre prestigieux: "Ma première scène chantée, c'est L'Olympia !".