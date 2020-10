Nicolas Vanier, dans l'actualité, avec l'histoire d'un poney de cirque maltraité

Nicolas Vanier adapte mercredi sur grand écran "Poly", une histoire d'amitié poétique entre une fillette et un poney, vedette d'un cirque itinérant, un thème qui fait écho à l'interdiction annoncée des animaux sauvages dans ces spectacles.

L'aventurier et cinéaste, dont les cinq derniers films ("Belle et Sébastien" ou "Donne-moi des ailes") ont dépassé le million d'entrées, a remplacé le petit héros de la série télévisée par une fillette de 10 ans, baptisée Cécile en hommage à la créatrice de "Poly", Cécile Aubry, et interprétée par Elisa Lambert.

L'aventure, qui soulève le problème des animaux captifs et du bien-être animal au moment où le gouvernement a annoncé la disparition des animaux sauvages dans les années à venir des cirques ambulants, commence par l'arrivée dans le Sud de la France de Cécile et de sa mère Louise (Julie Gayet), infirmière divorcée.

La jeune Parisienne peine à se faire des amis dans le village. Mais lorsqu'un cirque itinérant s'installe, elle découvre que Poly, un shetland à la robe dorée, est maltraité par le directeur du cirque, Brancalou, magistralement interprété par Patrick Timsit, un monsieur loyal aux multiples facettes.

Cécile organise alors l'évasion de l'équidé, une cavale pleine de rebondissements avec l'inquiétant directeur du cirque à ses trousses mais aussi le mystérieux Victor (François Cluzet), un châtelain solitaire au lourd passé.

Dans des décors à couper le souffle, cette histoire d'amitié et de séparation "fait passer deux messages essentiels: l'émancipation des femmes et la maltraitance animale", déclare à l'AFP François Cluzet qui "ne croit pas que l'on sauve les animaux en les faisant exister dans les cirques".

"J'ai toujours été diaboliquement effrayé par la condition animale. On partage avec les animaux d'être des mammifères. En s'attaquant aux animaux, on s'attaque aux humains", estime l'acteur, adhérent à la Ligue des droits de l'animal.

"La relation à l'animal est un sujet vibrant d'actualité avec ces chevaux mutilés pour le plaisir et les images dramatiques, inacceptables dans lesquelles certains animaux sont élevés pour la consommation", s'insurge de son côté le réalisateur.

- "Un film militant" -

"Il ne faut plus accepter que des animaux soient contraints par la force à effectuer des numéros dans les cirques", martèle-t-il, estimant qu'on ne devrait plus "voir des animaux sauvages dans des cages, dans des conditions inhumaines, transportés d'un village à l'autre"

Servi par un scénario faisant parfois rire ou frémir, Patrick Timsit campe un personnage haut en couleur avec une gouaille qui colle au personnage. "Mon personnage fait peur mais chez lui, comme dans tout être humain, tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir!".

Julie Gayet incarne une femme libre, séduisante qui porte le pantalon, fume et conduit. "Les années 60, c'était il n'y a pas si longtemps. Les premières femmes divorcées étaient montrées du doigt. Aujourd'hui c'est plutôt l'inverse mais ça reste compliqué pour les femmes seules qui se retrouvent avec leurs enfants", commente-t-elle.

Un matin au village, le boucher chevalin voit son enseigne taguée "assassin des animaux", son fils refuse de manger de la viande, tout comme Cécile. Se pose alors la question du végétarisme.

"Il faut manger moins de viande et surtout la choisir, c'est un des messages du film. Il y a en France des éleveurs qui font un travail remarquable, c'est vers eux qu'il faut aller !" fait valoir Nicolas Vanier tout comme François Cluzet qui voit en "Poly" "un film militant". "On consomme trois millions d'animaux par jour. Si on ne prend pas conscience de ça, on est des tueurs sanguinaires!", lance-t-il.