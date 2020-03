Nicole Bertolt, celle qui fait souffler un Vian de folie

Nicole Bertolt est mandataire pour l'oeuvre de Boris Vian, titre officiel bien trop aride pour décrire cette passionnée, entrée par un coup du sort dans l'univers de l'auteur aux multiples talents, dont elle fait vivre les créations.

"C'est quelqu'un qui connaît très bien l'oeuvre de Boris Vian, qui anime les projets liés à Vian", décrit pour l'AFP Françoise Canetti, fille de Jacques Canetti, célèbre producteur qui poussa l'auteur à chanter sur scène.

Nicole Bertolt "fait vivre la mémoire de Vian, réédite les oeuvres, en fait parler. Quelqu'un comme elle évite qu'une oeuvre ne meure", renchérit pour l'AFP Christian Eudeline, rédacteur en chef de Vinyle et Audio.

"Elle est la dépositaire de l'esprit Vian, grâce à elle toujours d'actualité. Elle continue d'incarner ce que Vian a véhiculé. Vian a eu une chance folle d'avoir une femme comme elle dans sa mort", développe Olivier Nuc, journaliste musique au Figaro et directeur artistique d'une compilation-hommage ("On n'est pas là pour se faire engueuler", 2009).

Comment Nicole Bertolt s'est-elle mise "au service de Boris Vian", comme elle aime à le dire, cet homme qu'elle n'a jamais connu ? C'est toute une histoire.

En vacances dans les Pyrénées-Orientales, celle qui est alors une jeune fille "très sauvage", selon ses mots, rencontre Ursula Kübler, deuxième femme et veuve de Vian (décédé en 1959), qui séjourne à Eus, dans la Casa Pascuala, maison-lieu culturel. Premier épisode.

- "Instinctivement, je vais là" -

Une période de galère fait ensuite basculer son destin en 1976. "Vous n'avez pas 20 ans, ce n'est pas facile de demander de l'aide quelque part. Je n'étais pas obnubilée par Ursula et le monde de Vian", commence-t-elle à raconter à l'AFP, assise dans l'appartement de Vian, derrière le Moulin Rouge à Paris, qu'elle occupe et fait visiter.

"Mais instinctivement, je vais là. Et 44 ans après, je me dis que je ne m'étais pas tellement trompée", poursuit la sexagénaire à la chevelure rousse bouclée, devant une table bricolée par Vian lui même. "Ursula m'a reçue, ne m'a rien demandé. Je n'étais pas en bon état, elle a fait venir un médecin. Je suis restée dormir le soir même, puis le lendemain, le surlendemain, je suis restée 8 années".

Petit à petit, elle aide Ursula dans la gestion de l'oeuvre de Vian. Puis devient curatrice de Carole (décédée depuis), la fille de Vian et de Michelle Léglise, sa première épouse.

Quelques mois avant le décès d'Ursula, en 2010, cette dernière lui passe le flambeau. "Elle a souhaité m'adopter pour que ça passe par une filiation, moi qui venait d'une famille défaillante", dit-elle avec pudeur.

- "Tout sera à sa place" -

"Patrick Vian (fils de Vian et Léglise) a accepté, il m'a dit +tu es plus légitime que moi, ça fait plus de 30 ans que tu es là, tout sera à sa place si tu prends mon mandat+. Il a le droit moral, incessible. On est en liaison permanente. Je l'appelle plusieurs fois par semaine".

Plus tard, une séparation la conduira à revenir dans l'appartement de Vian et à y demeurer. "Je ne voulais pas y habiter, prendre la place d'Ursula en quelque sorte. Mais cette maison ne peut pas rester seule".

Elle accueille ceux qui veulent visiter l'appartement - gardé en l'état en dépit d'un ou deux appareils modernes - sur demande écrite.

"Ursula m'a raconté qu'une fois, en pleine nuit à 4h00, elle entend une trompette jouer. C'est un Japonais venu de Tokyo, grand admirateur de Vian. Il rêve de visiter l'appartement. Elle l'a fait entrer (sourires). Je continue, c'est juste plus organisé".

"Grâce à elle, un anonyme peut visiter l'appartement de Boris Vian, voir ses disques, ses livres, les instruments de musique qu'il a inventé, ça permet de comprendre plein de choses", vante Christian Eudeline.