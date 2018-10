Nicole Croisille et Calogero enrôlés pour la suite de "Un Homme et une Femme"

Nicole Croisille et Calogero vont enregistrer un duo pour la bande originale de la suite du film culte de Claude Lelouch, "Un Homme et une Femme" actuellement en tournage avec Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant, a annoncé mardi la chanteuse à l'AFP.

"Francis Lai, le compositeur attitré de Lelouch, a composé de nouvelles mélodies pour cette suite. Calogero va faire les arrangements et nous allons chanter ensemble en duo sur un des titres. Calogero interprètera aussi une chanson seul", a précisé la chanteuse.

La mythique chanson "dabadabada" d'"Un Homme et une Femme", Palme d'Or en 1966 et Oscar du meilleur film en langue étrangère en 1967, était déjà interprétée par Nicole Croisille, avec Pierre Barouh décédé en décembre 2016. Omniprésente, la chanson a fait le tour du monde.

En 1986, Claude Lelouch avait déjà réalisé une première suite, "Un Homme et une Femme: 20 ans déjà", réunissant déjà ses acteurs fétiches pour le récit de cet amour passionné.

"Claude Lelouch va nous conclure formidablement une fin de vie et d'amour", assure Nicole Croisille, 82 ans.