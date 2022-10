Nobel à Annie Ernaux: les réactions affluent, de Macron à Edouard Louis

Après l'annonce du prix Nobel de Littérature 2022 décerné jeudi à Annie Ernaux, politiques et artistes ont réagi sur les réseaux sociaux.

- Emmanuel Macron (président de la République) sur Twitter:

"Annie Ernaux écrit, depuis 50 ans, le roman de la mémoire collective et intime de notre pays. Sa voix est celle de la liberté des femmes et des oubliés du siècle. Elle rejoint par ce sacre le grand cercle de Nobel de notre littérature française."

- Audrey Diwan (réalisatrice, qui a adapté le roman d'Annie Ernaux "L'Evénement") à l'AFP:

"Elle révèle un système, la place de la femme dans la société mais aussi celle du transfuge de classe entre autres. Son +je+ se change en un +nous+, une forme de voix collective puissante. Et le prix Nobel de ce jour prouve que cette voix porte et rassemble au-delà des frontières."

- Didier Eribon (écrivain) sur Twitter avec une photo:

"Quelle joie de voir l'oeuvre d'Annie Ernaux récompensée par le Prix Nobel. Ses livres si beaux et si puissants ont donné une voix aux classes dominées, à l'émancipation des femmes. Elle a été pour moi depuis longtemps une référence et une source d'inspiration."

- Edouard Louis (écrivain) a posté sur Instagram une photo en compagnie de la lauréate

"Bravo Annie, quel grand jour pour la littérature de combat".

- Nicolas Mathieu (écrivain, prix Goncourt 2018) a partagé un souvenir sur Instagram:

"De ma vie, je n'ai fait dédicacer qu'un seul livre. C'était à Nancy et j'étais alors beaucoup plus jeune, plus mince, et plus pauvre aussi. Ce soir-là, pour voir Annie Ernaux, j'étais venu comme à l'office, portant une chemise propre et mes souliers cirés. Et avec sous le bras mon premier roman pour le lui offrir avec un petit mot et cette dernière phrase +Vous l'aurez compris, je vous aime+".

- Gallimard, sur Twitter

"Nous avons l'immense joie d'apprendre que le prix Nobel de littérature 2022 couronne l'oeuvre d'Annie Ernaux +pour le courage et l'acuité clinique avec lesquels elle découvre les racines, les éloignements et les contraintes collectives de la mémoire personnelle+".

- Gisèle Sapiro (sociologue et proche de l'autrice) à l'AFP:

"Annie Ernaux est l'auteure d'une oeuvre magistrale qui a su raconter, à la première personne, en objectivant sa propre expérience de vie, comment se fabriquent les inégalités sociales et genrées à travers la violence symbolique (...) Elle a aussi montré la double face, lumineuse et obscure, passionnée et violente, des rapports sociaux de sexe, bien avant #MeToo."

- Elisabeth Borne (Première ministre) sur Twitter:

"C'est la reconnaissance d'une oeuvre majeure, où les mots de l'intime prennent une dimension universelle. Annie Ernaux +écrit la vie+ et porte la voix des femmes avec courage et élégance."

- Jean-Luc Mélenchon (chef de file de la France Insoumise), sur Twitter:

"Annie Ernaux, Nobel de littérature. On en pleure de bonheur. Les lettres francophones parlent au monde une langue délicate qui n'est pas celle de l'argent."

- Le préfet de Normandie et de Seine-Maritime, où a grandi Annie Ernaux, sur Twitter :

"Émotion et fierté: le prix Nobel décerné à une Seinomarine, Annie Ernaux. Née à Lillebonne, elle a grandi à Yvetot puis étudié à Rouen."

- Anne Hidalgo, la maire socialiste de Paris, sur Twitter:

"Très émue et heureuse qu'Annie Ernaux soit couronnée du prix Nobel ! Pionnière de l'auto-fiction, autrice de +L'Événement+ et de tant d'autres livres qui ont permis de lever le voile sur l'intimité des femmes avec beaucoup de pudeur".

ea-fbe/may/as

TWITTER