Nobel de Littérature à Annie Ernaux: "une immense écrivaine" et "un modèle", pour Delphine de Vigan

"Je suis tellement heureuse pour elle, c'est une immense écrivaine", a salué jeudi auprès de l'AFP la romancière française Delphine de Vigan, quelques minutes après l'attribution du Nobel de Littérature à sa consoeur de plume Annie Ernaux.

Rencontrée dans les locaux du studio de la Comédie-Française où est actuellement jouée l'adaptation de son best-seller "Rien ne s'oppose à la nuit" (Prix Fnac, Grand prix des lectrices de Elle et Prix Renaudot des lycéens; 2011), Delphine de Vigan n'a pu cacher son émotion à l'évocation d'Annie Ernaux.

"C'est rien de vous dire que je suis tellement heureuse pour elle, c'est une immense écrivaine. Je l'ai souvent dit, elle fait vraiment partie des grandes sources d'inspiration, c'est un modèle et son parcours me paraît absolument exemplaire", a déclaré l'autrice.

"Quand on parle d'Annie Ernaux, quand on lit tous ses livres dans l'ordre, il y a quelque chose d'extrêmement exigeant et d'extrêmement cohérent", a-t-elle poursuivi, disant aimer "la sophistication de son écriture sous cette apparente simplicité".

"Je l'avais rencontrée après la parution de +Rien ne s'oppose à la nuit+ et puis on avait parlé de ça, de ce tourbillon dans lequel on se trouve, parfois des malentendus qui peuvent exister sur un roman, et elle m'avait dit : +A un moment donné, vous arriverez à refaire le silence autour de vous+".