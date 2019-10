Nobel de littérature: "Formidable", on apprécie l'Europe centrale, dit Tokarczuk

Le prix Nobel de littérature 2018, la Polonaise Olga Tokarczuk a jugé "formidable" que l'Académie suédoise ait apprécié la littérature d'Europe centrale, puisque le prix 2019 est allé à l'Autrichien Peter Handke.

"Je ne le réalise pas encore. Je suis contente que Peter Handke que j'apprécie particulièrement ait reçu ce prix en même temps que moi. C'est formidable que l'Académie suédoise ait apprécié la littérature d'Europe centrale. Je suis contente qu'on tienne encore le coup", a déclaré Mme Tokarczuk par téléphone au quotidien polonais Gazeta Wyborcza, alors qu'elle roulait en voiture sur une route en Allemagne.

"Mes livres sont très locaux parce que leur action se déroule dans de petites localités en Pologne et concernent ce petit bout du monde qui est le nôtre. Et pourtant ils peuvent être lus comme des histoires universelles, importantes pour les gens à travers le monde. C'est extraordinaire", a-t-elle ajouté un peu plus tard à la télévision privée polonaise TVN24.

"J'ai foi en le roman, je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est une façon profonde de communiquer, au-delà des frontières, des langues et des cultures, cela fait référence à une ressemblance profonde entre les gens, nous apprend de l'empathie. C'est un bonheur de voir que le roman a été apprécié cette année", a-t-elle ajouté.

15e femme seulement à recevoir le Graal des écrivains depuis sa création en 1901, Olga Tokarczuk, 57 ans, est recompensée pour "une imagination narrative qui, avec une passion encyclopédique, symbolise le dépassement des frontières comme forme de vie", a déclaré jeudi le secrétaire perpétuel de l'Académie suédoise, Mats Malm, à Stockholm.

Peter Handke est distingué pour une oeuvre qui "forte d'ingénuité linguistique, a exploré la périphérie et la singularité de l'expérience humaine", a-t-il ajouté.

Engagée politiquement à gauche, écologiste et végétarienne, l'écrivaine, la tête toujours couverte de dreadlocks, n'hésite pas à critiquer la politique de l'actuel gouvernement conservateur nationaliste de Droit et Justice (PiS).

Peter Handke, 76 ans, qui a publié plus de 80 ouvrages, est l'un des auteurs de langue allemande les plus lus et les plus joués dans le monde.