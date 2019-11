Noël au musée vivant du Cheval avec "Alice et le manège enchanté"

Pas de lapin blanc, ni de chat mais des ânes et des chevaux: "Alice et le manège enchanté", le musée vivant du Cheval de Chantilly (Oise) célèbre Noël avec un conte équestre présenté à partir de samedi et jusqu'au 5 janvier dans les murs des tricentenaires Grandes Ecuries.

"Dans ce conte, il y a des clins d'oeil à Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll" mais son Alice "n'est pas réveillée par un lapin mais un âne", confie à l'AFP Virginie Bienaimé, la metteuse en scène. "Elle va le suivre et il l'amènera dans une fête foraine où elle va rencontrer le chapelier fou et après c'est une autre histoire", ajoute-t-elle.

Alice va vivre des aventures rocambolesques relatées par les écuyères et comédiens du musée sur la piste du dôme des écuries. Ce conte, "c'est du théâtre équestre", revendique Virginie Bienaimé, "les écuyères comme les deux acrobates à cheval sont aussi des acteurs".

Dans cette histoire, Alice se réveille et croise des personnages enfantins, non moins célèbres qu'elle comme Blanche Neige, Raiponce, Cendrillon ou la Petite Sirène, devenues écuyères sur leurs chevaux de bois.

Virginie Bienaimé a aussi voulu "mettre en valeur" les chevaux du musée, des percherons, des chevaux portugais et espagnols.

Au cours des différents tableaux, les chevaux dansent sur des exercices de haute école: pas espagnol, passage et piaffer, ils se cabrent ou se couchent en liberté.

Le spectacle de Noël 2018, "Le songe d'une nuit d'hiver", avait été vu par près de 25.000 personnes.