Nominations Victoires de la musique: Angèle, Katerine, Souchon donnent le ton

Les voix d'Angèle, Philippe Katerine et Alain Souchon résonnent parmi les nominations dévoilées lundi en vue des 35e Victoires de la musique, prévues le 14 février.

La belle histoire se poursuit donc pour Angèle, nommée dans trois catégories - "artiste féminine", "concert" et "création audiovisuelle" pour "Balance ton quoi", hymne féministe illustré par un clip ou joue Pierre Niney.

La jeune belge (24 ans) a damé le pion en 2019 à Johnny Hallyday en prenant la tête des ventes de disques en France, selon le classement du Snep (Syndicat national de l'édition phonographique). En additionnant les ventes physiques - CD, vinyles - téléchargements et écoutes sur plateformes, son album "Brol" a atteint les 532.111 ventes en 2019.

Pour le clip, elle aura fort à faire face au duo rap "PNL", dont la vidéo "Au DD", tournée sur la Tour Eiffel, a eu un écho international. Pour le live, elle a une belle concurrente avec Jeanne Added, dont la tournée en solo "Both sides", bluffante, propose un dispositif original avec le public installé en miroir de part et d'autre de la scène.

Angèle devance d'une nomination Clara Luciani, qui vit une belle histoire après le décollage tardif de son premier album, citée pour "artiste féminine" et "chanson originale" (avec le titre "Nue").

Chez les hommes, ils sont deux à écraser les nominations: Philippe Katerine, hurluberlu de la chanson française, et Alain Souchon, éternel dandy rêveur, présents dans trois catégories chacun: "artiste masculin", "album" (respectivement pour "Confessions" et "Ames fifties") et "chanson originale" ("Stone avec toi", pour le premier, "Presque" composé avec l'acteur Edouard Baer pour le second). Ils sont talonnés par Lomepal nommé dans les catégories "artiste masculin" et "album" ("Jeanine").

Dans la catégorie "révélation scène" émerge Suzane, artiste la plus programmée l'été 2019 en festival en France (32 dates). Pour "album révélation", il y aura sans doute un beau duel entre Malik Djoudi ("Tempéraments") et Pomme ("Les failles").

L'édition précédente avait vu le sacre de Jeanne Added et Bigflo & Oli, avec deux trophées chacun ("artiste féminine" et "album rock" pour la première et "artistes masculins" et "album de musiques urbaines" pour les deux frères).

Les 35e Victoires de la musique, organisées à la Seine Musicale et diffusées le vendredi 14 février à 21h05 en direct sur France 2 et France inter, ont été dépoussiérées, avec notamment une réforme du scrutin. Le nombre de votants -professionnels ou non- est ainsi passé de 600 à 900 membres.

Et, petite révolution, les Victoires passent de 13 à 8 catégories récompensées. Ont disparu les étiquettes des genres - rock, électro, world, musiques urbaines et rap - source de confusion, d'incompréhension et polémiques ces dernières années.

De ce fait, les catégories "album" et "chanson originale" passent respectivement de 3 et 4 nominés à 5 nominés chacune, "afin d'exposer le plus d'artistes possible", selon les concepteurs. Tous les artistes nominés interpréteront leur titre en live et en direct durant la cérémonie.

Enfin, le 3e tour de vote est ouvert au grand public, sur internet du 13 janvier au 14 février, et concerne deux nouvelles catégories, outre l'habituelle "chanson originale" : "concert" et "création audiovisuelle".