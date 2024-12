Notre-Dame de Paris rouvre, attirant personnalités et anonymes

Dévastée par un incendie en 2019, Notre-Dame de Paris, chef d'œuvre de l'art gothique, rouvre ses portes samedi. Un événement très attendu après plus de cinq années d'un chantier de restauration colossal, financé par un afflux de dons sans précédent.

Le président élu des Etats-Unis Donald Trump, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, tous deux arrivés à Paris... Une quarantaine de chefs d'Etat et de gouvernement, ainsi que plusieurs têtes couronnées, sont attendus aux festivités samedi et dimanche.

Le président français, Emmanuel Macron, en difficulté après la censure de son gouvernement, mise beaucoup sur ce rendez-vous érigé au rang des "fiertés françaises", comme les JO de Paris cet été.

Les cérémonies commenceront à 19H00 (18H00 GMT), avec l'ouverture des portes par l'archevêque de Paris, Laurent Ulrich, après avoir frappé trois coups avec une crosse. Elles se poursuivront à l'intérieur, en raison de la météo venteuse.

Fichier vidéo Sont prévus une allocution de M. Macron, qui avait fixé le "défi insensé" d'une restauration en cinq ans au lendemain de l'incendie, un office religieux en présence de 1.500 invités et la lecture d'un message du pape.

"Ni la pluie, ni le vent n'empêcheront les Parisiens de venir sur les quais hauts rive gauche (où 40.000 places sont aménagées, NDLR) pour vibrer ensemble et prier à l'occasion de la réouverture", a posté le recteur-archiprêtre de la cathédrale, Olivier Ribadeau Dumas, sur X.

"Quand la cathédrale a brûlé, en 2019, j'étais anéantie... C'est vraiment inspirant", a commenté Noëlle Alexandria, autrice canadienne patientant depuis l'aube. Croisée par l'AFP dans la matinée, elle entendait "rester" aussi longtemps que possible, faute de billet pour visiter Notre-Dame.

Emmanuel Macron et son épouse Brigitte, lors d'une visite à Notre-Dame de Paris, en compagnie notamment de Philippe Jost, patron du chantier de restauration, le 29 novembre 2024 POOL/AFP/Archives

Marie et Raphaël Jean, 27 et 23 ans, arrivés de Toulouse, admiraient eux la "belle finition" du "coeur battant de Paris et peut-être de la France". "Voir Notre-Dame reconstruite montre que la France ne laisse pas tomber son Eglise", a ajouté l'étudiant en droit, que la venue de Trump et Zelensky laisse de marbre mais qui regrette l'absence du pape.

"Jamais vue"

Dans la nuit du 15 avril 2019, les images de la toiture dévorée par les flammes et de l'effondrement de la flèche avaient sidéré le monde.

Reconstruite à l'identique de celle conçue par l'architecte du XIXe siècle Eugène Viollet-Le-Duc, la célèbre pointe dentelée s'élance à nouveau dans le ciel, et l'intérieur rayonne d'une luminosité inconnue de mémoire de vivant.

C'est "une cathédrale comme on ne l'a jamais vue", a vanté, sur la radio franceinfo samedi, Philippe Jost, patron du chantier de restauration qui a succédé au général Jean-Louis Georgelin, décédé en 2023.

Fichier vidéo "Un émerveillement total", a ajouté Philippe Villeneuve, l'architecte en chef des monuments historiques chargé de Notre-Dame, sur la radio française Europe 1. "J'aurai laissé derrière moi quelque chose qui me plaît", a ajouté l'homme à la rose en vitrail médiéval tatouée sur la poitrine.

La blondeur de ses pierres nettoyées, les couleurs éclatantes des vitraux partiellement restaurés et celles des décors peints des chapelles sont sublimées par un nouvel éclairage modulable.

Tableaux de maîtres du XVIIe siècle, sculptures séculaires magistrales et objets d'art ont été réinstallés sur un parcours de déambulation aéré.

L'axe central, où trône un nouveau mobilier liturgique minimaliste en bronze brun massif, donne la mesure de l'édifice, construit aux XIIe et XIIIe siècles, d'une longueur de près de 150 mètres, d'une largeur de quelque 50 mètres, dont la nef s'élance à plus de 40 mètres de hauteur sous toit.

Notre-Dame de Paris illuminée à la veille de sa réouverture officielle après cinq années de restauration, à Paris le 6 décembre 2024 AFP

Mille cinq cents nouvelles chaises en chêne clair sont destinées à accueillir les "14 à 15 millions" de visiteurs attendus chaque année.

Figurent également au programme de la réouverture la diffusion d'un film retraçant la reconstruction de la cathédrale de plus de 860 ans ou encore la parade de pompiers et artisans bâtisseurs.

Au terme des cérémonies républicaine et liturgique, vers 20H40, un dîner sera offert à l'Elysée.

Pharrell Williams et Marion Cotillard

La météo capricieuse a également chamboulé le concert prévu ensuite, qui sera diffusé en différé.

Fichier vidéo Parmi les grands noms figurant dans la bande annonce samedi sur la chaîne France 2, figurent ceux du chanteur et créateur Pharrell Williams ou encore de l'actrice française Marion Cotillard.

La musique classique sera à l'honneur avec le maestro vénézuélien Gustavo Dudamel, le pianiste chinois Lang Lang, la soprano sud-africaine Pretty Yende ("Amazing Grace") et le ténor franco-suisse Benjamin Bernheim ("Ave Maria").

Pour une touche pop, on attend les Français Clara Luciani et Vianney, le Canadien Garou (au casting de la comédie musicale "Notre-Dame de Paris"), la Franco-Béninoise Angélique Kidjo ("Jerusalema"). Et le DJ Michael Canitrot, connu pour ses concerts devant des monuments.

Dimanche, deux messes sont prévues, à 10H30 et 18H30. La première, en présence d'Emmanuel Macron, de chefs d'Etat et de gouvernement ainsi que de personnalités religieuses, consacrera l'autel. La seconde est ouverte au public, sur inscription.

Des CRS aux abords de Notre-Dame de Paris, le 6 décembre 2024 AFP

Un dispositif de sécurité exceptionnel, inspiré de celui des JO, a été installé dans un contexte de "très haut niveau de menace terroriste", selon la préfecture de police, avec 6.000 policiers et gendarmes mobilisés.

Horaires d'ouverture allongés, offices spécifiques et pour le grand public se succèderont jusqu'à la Pentecôte, avec un nouveau système de réservation gratuite en ligne.

Le chantier aura mobilisé 250 entreprises ainsi que 2.000 artisans des métiers d'art. Et coûté près de 700 millions d'euros, financés par 846 millions de dons du monde entier.

bur-ls-pel-tbm-jfg/pel/gvy