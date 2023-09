Notre-Dame: Philippe Jost, bras droit du général Georgelin, lui succède

L'Elysée a choisi la "continuité" en nommant le haut fonctionnaire Philippe Jost, 63 ans, pour succéder au général Jean-Louis Georgelin, décédé brutalement cet été et qui était chargé de superviser la reconstruction de Notre-Dame de Paris.

"Le choix présidentiel est non seulement une décision de continuité, mais aussi une marque de fidélité au général", a précisé l'Elysée à l'AFP, en confirmant jeudi la désignation de M. Jost, directeur délégué de l'établissement chargé de ce chantier, polytechnicien de formation et qui a fait toute sa carrière dans le secteur de la Défense.

Le général Georgelin, ancien chef d'état-major des armées, avait été désigné par le président Emmanuel Macron en avril 2019, après le gigantesque incendie ayant détruit une grande partie de la cathédrale, chef d'oeuvre de l'art gothique connu dans le monde entier et qui attirait 12 millions de visiteurs par an.

En fixant un objectif de cinq ans pour la restauration, le chef de l'Etat avait choisi un "stratège", capable de trancher dans les nombreux arbitrages entre les métiers impliqués sur un chantier extrêmement complexe et les intérêts très divers.

Très attaché au patrimoine religieux, le général était connu pour sa force de sa travail mais aussi pour sa rudesse et son rapport direct avec les compagnons du chantier, qu'il dirigeait tel un officier ses soldats.

Il est décédé accidentellement le 18 août en Ariège, lors d'une randonnée dans les Pyrénées, à quelques jours de son 75e anniversaire.

Un hommage national lui a été rendu le 25 août aux Invalides, au cours duquel Emmanuel Macron avait salué la mémoire d'un "bourreau de travail", "meneur d'hommes" et "serviteur exemplaire". Le 31 août, sa famille, ses amis ainsi que les habitants de son village natal d'Aspet, en Haute-Garonne, lui avaient également rendu un dernier hommage, avant son inhumation dans ce village.

Satisfaction

Philippe Jost, à droite, et la ministre de la Culture Rima Abdul Malak, à gauche, sur le chantier de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 28 juillet 2022 POOL/AFP/Archives

En tant que directeur délégué de l'établissement public chargé du chantier de la reconstruction de Notre-Dame, Philippe Jost avait assuré l'intérim depuis le décès du général. Il est réputé lui aussi pour sa force de travail et les liens de confiance qu'il entretenait avec son prédécesseur, selon son entourage.

L'annonce de sa désignation a été accueillie avec satisfaction par les équipes à l'oeuvre, "très heureuses de ce choix que nous appelions de nos vœux pour la bonne marche du chantier", a réagi l'établissement public, interrogé par l'AFP.

Cet ancien élève de l'Ecole polytechnique, ingénieur général de l'armement, a débuté en 1985 à la DGA (Direction générale de l'armement). Il a également été formé à l'Ecole du Louvre (1983-1986) et à la JF Kennedy School of Government de Boston (1998), qui dépend de l'université de Harvard. Il est marié et père de famille.

La réouverture de Notre-Dame est toujours prévue en décembre 2024, après les JO de Paris à l'été qui ne devraient pas avoir de répercussions sur la poursuite des travaux, selon l'établissement public.

La date du 8 décembre pour cette réouverture a été avancée par l'Elysée, le général Georgelin lui-même, ainsi que par le diocèse.