Notre-Dame prête à accueillir de nouveau le "monde entier" à partir du 8 décembre

La cathédrale Notre-Dame de Paris accueillera de nouveau "le monde entier" à partir du 8 décembre, plus de cinq ans après l'incendie d'avril 2019 et au lendemain d'une cérémonie pendant laquelle le président français Emmanuel Macron prendra la parole.

"Notre soif est grande d'accueillir de nouveau sous les voûtes de la cathédrale le monde entier", a déclaré l'archevêque de Paris Laurent Ulrich, lors d'une conférence de presse mercredi à Paris, assurant que "15 millions de visiteurs" sont attendus "chaque année" dans l'édifice.

"Il est temps maintenant de retrouver Notre-Dame", a complété son recteur Olivier Ribadeau Dumas.

La réouverture de la cathédrale marquera l'aboutissement d'un chantier de restauration titanesque, lancé après l'incendie du 15 avril 2019 qui a notamment ravagé la toiture et la charpente de ce chef d'oeuvre de l'art gothique du XIIe siècle, qui compte parmi les monuments les plus visités en Europe.

Retransmis en mondovision, l'incendie, dont les causes n'ont toujours pas été déterminées, a soulevé une vague d'émotion planétaire.

Fichier vidéo Le président Emmanuel Macron, qui a lancé le pari audacieux d'une reconstruction de la cathédrale en cinq ans, s'exprimera sur le parvis de Notre-Dame le 7 décembre, au premier jour de festivités qui seront notamment marquées par un grand concert dont les têtes d'affiches n'ont pas été dévoilées.

La liste des chefs d'Etat étrangers attendus n'a, elle non plus, pas été rendue publique.

L'archevêque de Paris Laurent Ulrich lors d'une conférence de presse avant la réouverture de la cathédrale Notre-Dame, au Collège des Bernardins à Paris le 13 novembre 2024 AFP

Interrogé sur l'absence du pape François lors de la réouverture de Notre-Dame, Mgr Ulrich a affirmé comprendre cette décision. "Il pense qu'il a plus de nécessité à se trouver ailleurs", a déclaré l'archevêque qui a toutefois dit espérer recevoir un "message" du souverain pontife.

Selon l'entourage de M. Macron, la reconstruction en cinq ans est "un succès français pour lequel tous les Français sont appelés à se réjouir", "dans la continuité de la réussite qu'ont été les Jeux olympiques" de l'été 2024, allant à l'encontre des discours "sur le déclin français".

"La vie ordinaire va reprendre"

Financé exclusivement par des donations, "le chantier du siècle" aura coûté quelque 700 millions d'euros et mobilisé environ 2000 professionnels, dont de nombreux artisans.

Selon l'Elysée, le chef de l'Etat français, qui effectuera une dernière visite du chantier le 29 novembre, assistera également le dimanche 8 décembre à la première messe célébrée à Notre-Dame depuis l'incendie, point de départ d'une série de célébrations religieuses.

Cette messe sera accompagnée d'un "buffet fraternel" réunissant les "plus démunis et ceux qui les accompagnent au quotidien au sein des organisations caritatives du diocèse de Paris", a précisé Mgr Ribadeau Dumas.

A partir du 8 décembre, le public pourra par ailleurs de nouveau arpenter la cathédrale dont la charpente a été rebâtie à l'identique et dont les murs ont été entièrement nettoyés.

La première semaine de réouverture, l'édifice sera même accessible "jusqu'à 22 heures", a précisé Mgr Ribadeau-Dumas, ajoutant que, "le 16 décembre, la vie ordinaire va reprendre".

Pour gérer le flux de visiteurs, un système de réservation en ligne l'avant-veille, la veille ou le jour même de la visite sera mis en place et une application sur mobile permettra d'accompagner le public. La jauge se situe, elle, entre 1.900 et 3.000 personnes dans la cathédrale, selon le responsable.

Les autorités religieuses en ont profité pour rejeter de nouveau la proposition de la ministre de la Culture Rachida Dati de faire payer les entrées aux visiteurs hors Union européenne.

"Nous maintenons inchangée notre position qui est celle, et plusieurs fois rappelée, de l'Église (...) en France sur la nécessaire gratuité d'accès aux églises et aux cathédrales. Et rappelé que ce principe n'entre pas en contradiction avec le souci de sauvegarder le patrimoine religieux", a déclaré Mgr Ulrich.

jt-cg-ls-fff/pel/cbn