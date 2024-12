Notre-Dame a rouvert ses portes cinq ans après avoir été sauvée des flammes

Détruite en partie par un incendie en 2019, la célèbre cathédrale Notre-Dame de Paris a rouvert ses portes samedi devant un parterre de chefs d'Etat et de personnalités, point d'orgue d'un colossal chantier de reconstruction inédit dans l'histoire de France.

A 19H20 (18H20 GMT), l'archevêque de Paris Laurent Ulrich a symboliquement fait ouvrir les portes de Notre-Dame sur lesquelles il a donné neuf coups de crosse, officialisant la renaissance de ce chef d'oeuvre gothique du XIIe siècle sauvé in extremis des flammes le 15 avril 2019. "Notre-Dame, ouvre tes portes", a-t-il déclaré.

A l'intérieur de l'édifice, en plein coeur de Paris, une quarantaine de chefs d'Etat et de gouvernement (dont le président élu des Etats-Unis Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky), des têtes couronnées mais aussi le milliardaire Elon Musk ont pris place pour célébrer la renaissance de Notre-Dame. A son entrée, le président ukrainien a été longuement applaudi.

Fichier vidéo Avec cet évènement en mondovision, le président français Emmanuel Macron, qui avait fixé le "défi insensé" d'une restauration en cinq ans au lendemain de l'incendie du 15 avril 2019, espère créer un "choc d'espérance" dans un pays plongé dans une profonde crise politique depuis la censure du gouvernement jeudi.

M. Macron doit prononcer à l'intérieur de la cathédrale un discours célébrant une nouvelle "fierté française" après les JO de Paris cet été, une allocution initialement prévue sur le parvis mais rapatriée à l'intérieur en raison de vents violents.

Un Fichier vidéo Samedi dans la cathédrale, les membres du clergé parisien avaient revêtu les tenues dessinées par le styliste français Jean-Charles de Castelbajac et une grande effervescence régnait dans l'édifice avant le début de la cérémonie. Une solennité extrême s'est ensuite installée.

La météo capricieuse a aussi chamboulé le concert prévu ensuite sur le parvis, qui a été finalement été enregistré vendredi et sera diffusé en différé.

Parmi les grands noms figurant dans la bande-annonce, figurent ceux du chanteur et créateur Pharrell Williams ou encore de l'actrice française Marion Cotillard.

La musique classique sera à l'honneur avec le maestro vénézuélien Gustavo Dudamel, le pianiste chinois Lang Lang, la soprano sud-africaine Pretty Yende (qui chantera "Amazing Grace") et le ténor franco-suisse Benjamin Bernheim ("Ave Maria").

Pour une touche pop, on attend les Français Clara Luciani et Vianney, le Canadien Garou (pour un medley de la comédie musicale "Notre-Dame de Paris"), la Franco-Béninoise Angélique Kidjo. Et le DJ Michael Canitrot, connu pour ses concerts devant des monuments.

Dimanche, deux messes sont prévues, à 10H30 et 18H30. La première, en présence d'Emmanuel Macron, de chefs d'Etat et de gouvernement ainsi que de personnalités religieuses, consacrera l'autel. La seconde est ouverte au public, sur inscription.

Un dispositif de sécurité exceptionnel, inspiré de celui des JO, a été installé dans un contexte de "très haut niveau de menace terroriste", selon la préfecture de police, avec 6.000 policiers et gendarmes mobilisés.

