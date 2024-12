Notre-Dame rouvre ses portes devant un parterre de chefs d'Etat et de personnalités

Dévastée par un incendie en avril 2019, la célèbre cathédrale Notre-Dame de Paris rouvre ses portes samedi en fin d'après-midi devant des dizaines de chefs d'Etat, de gouvernement et de personnalités, après cinq années d'un chantier de restauration inédit dans l'histoire de France.

Avec cette réouverture en mondovision, le président français Emmanuel Macron, qui avait fixé le "défi insensé" d'une restauration en cinq ans au lendemain de l'incendie, espère créer un "choc d'espérance" dans un pays plongé dans une profonde crise politique depuis la censure du gouvernement jeudi.

Fichier vidéo Le président élu des Etats-Unis Donald Trump, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le prince William mais aussi le milliardaire Elon Musk ou la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde... Une quarantaine de chefs d'Etat et de gouvernement, de têtes couronnées et de personnalités de premier plan convergent à Paris pour assister aux festivités samedi et dimanche.

Emmanuel Macron en profité pour réunir MM. Zelensky et Trump pour une réunion tripartite qui a duré une trentaine de minutes à l'Elysée en fin d'après-midi.

A son arrivée au palais présidentiel aux alentours de 17H00, le prochain locataire de la Maison Blanche a estimé que le monde semblait devenir "un peu fou".

De gauche à droite Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron et Donald Trump, le 7 septembre 2024, à l'Elysée, à Paris AFP

La renaissance du chef d'oeuvre gothique du XIIe siècle, sauvé in extremis des flammes, se concrétisera aux alentours de 19H00 (18H00 GMT) quand l'archevêque de Paris, Laurent Ulrich, en rouvrira symboliquement les portes en frappant trois coups de crosse.

Soucieux de célébrer une nouvelle "fierté française" après les JO de Paris cet été, M. Macron prononcera un discours initialement prévu sur le parvis mais qui a dû être rapatrié à l'intérieur en raison de vents violents dans la capitale.

Un Fichier vidéo L'axe central, où trône un nouveau mobilier liturgique minimaliste en bronze brun massif, donne la mesure de l'édifice, d'une longueur de près de 150 mètres, d'une largeur de quelque 50 mètres, dont la nef s'élance à plus de 40 mètres de hauteur sous toit.

C'est "une cathédrale comme on ne l'a jamais vue", a vanté, sur la radio franceinfo, Philippe Jost, patron du chantier de restauration. Un nouveau dispositif de sécurité anti-incendie a aussi été installé.

Pharrell Williams et Marion Cotillard

La météo capricieuse a également chamboulé le concert prévu ensuite sur le parvis, qui a été finalement enregistré vendredi et sera diffusé en différé.

Parmi les grands noms dans sa bande-annonce, figurent ceux du chanteur et créateur Pharrell Williams ou encore de l'actrice française Marion Cotillard.

La musique classique sera à l'honneur avec le maestro vénézuélien Gustavo Dudamel, le pianiste chinois Lang Lang, la soprano sud-africaine Pretty Yende (qui chantera "Amazing Grace") et le ténor franco-suisse Benjamin Bernheim ("Ave Maria").

Des policiers au niveau du périmètre de sécurité établi autour de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 7 décembre 2024 AFP

Pour une touche pop, on attend les Français Clara Luciani et Vianney, le Canadien Garou (au casting de la comédie musicale "Notre-Dame de Paris"), la Franco-Béninoise Angélique Kidjo. Et le DJ Michael Canitrot, connu pour ses concerts devant des monuments.

Dimanche, deux messes sont prévues, à 10H30 et 18H30. La première, en présence d'Emmanuel Macron, de chefs d'Etat et de gouvernement ainsi que de personnalités religieuses, consacrera l'autel. La seconde est ouverte au public, sur inscription.

Un dispositif de sécurité exceptionnel, inspiré de celui des JO, a été installé dans un contexte de "très haut niveau de menace terroriste", selon la préfecture de police, avec 6.000 policiers et gendarmes mobilisés.

