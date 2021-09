"Nous nous retrouvions tous" en Jean-Paul Belmondo, salue Macron

"Nous nous retrouvions tous" en Jean-Paul Belmondo, a salué lundi Emmanuel Macron, en évoquant "un trésor national, tout en panache et en éclats de rire", "un héros sublime et une figure familière".

"Il restera à jamais Le Magnifique", a ajouté le chef de l'Etat, en adressant ses condoléances à sa famille et aux proches de l'acteur, "ainsi qu'à tous les Français qu'il a fait rire et qu'il a émus durant plus de 60 ans".

Car, "parmi nos grands acteurs, il était celui qui remportait haut la main la palme du public", a-t-il ajouté dans un communiqué après la mort de l'acteur à l'âge de 88 ans à son domicile parisien.

Emmanuel Macron avait décoré Jean-Paul Belmondo en novembre 2019 à l'Elysée, en le faisant grand officier de la Légion d'honneur.

Décoré en même temps que Robert Hossein, l'un de ses grands amis, l'acteur avait invité à cette cérémonie plusieurs stars du grand écran, dont Claude Lelouch et Jean Dujardin.

Deux ans plus tôt, en mai 2017, pendant sa dernière semaine à l'Elysée, François Hollande avait décoré Jean-Paul Belmondo des insignes de grand officier de l'ordre national du mérite, en compagnie de Guy Bedos, Charles Gérard ou Yves Lecoq.

Dans son hommage, Emmanuel Macron souligne que, "par sa largesse d'esprit et de coeur", Jean-Paul Belmondo "avait embrassé tout le cinéma français, pointu et populaire, classique et iconoclaste".

"+Flic ou voyou+, ami ou amant, tous les costumes lui seyaient. Il portait aussi bien les chemises à jabot d'un Don Juan et les pantalons chamarrés d'un Scapin, la soutane du prêtre et le blouson de cuir, le képi du légionnaire et le Borsalino du caïd", ajoute le chef d'Etat.

De son côté, le Premier ministre Jean Castex s'est déclaré "très triste" après la mort de celui qui était "vraiment une légende du cinéma français, un très grand symbole de notre patrimoine cinématographique". "Il était tellement français à sa façon, je crois aimé de toutes les générations, c'est un acteur que j'ai adoré", a-t-il ajouté à l'issue d'un déplacement à Beaurepaire (Isère).

