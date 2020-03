Nouveau succès de librairie pour François Hollande

Le livre de François Hollande destiné aux enfants à partir de 10 ans dans lequel il décrypte les institutions et les valeurs de la République est un succès de librairie, s'est félicité mercredi son éditeur.

Sorti le 12 février et tiré à 25.000 exemplaires, le livre "Leur République", publié par Glénat (spécialisé dans la bande dessinée), va bénéficier d'un tirage supplémentaire de 12.000 exemplaires pour faire face à la demande.

Le tirage moyen d'un album jeunesse est en principe de 2.500 à 3.000 exemplaires seulement.

Depuis sa publication, le livre (64 pages, 15 euros) illustré par Laure Monloubou, est dans le top 3 des livres jeunesse. Selon l'éditeur, des réassorts de 300 à 400 exemplaires par jour sont effectués par les libraires.

L'ancien chef de l'État est habitué aux succès de librairie. Depuis 2017, il a écrit deux ouvrages sur ses leçons du pouvoir et sur la crise démocratique qui ont été des best-sellers. Son livre "Les leçons du pouvoir" (Stock) a été l'un des ouvrages les plus vendus de l'année en 2018.

"Leur République" raconte de façon didactique et souvent drôle les valeurs et les institutions de la République, le rôle des élus et des partis politiques...

L'ancien président s'efforce de répondre avec des mots simples à des questions comme "qu'est-ce qu'un pays?", "comment acquiert-on la nationalité française?" ou "qu'est-ce que la laïcité"?". "Plus c'est simple à énoncer, plus c'est compliqué à faire comprendre", expliquait François Hollande au cours d'une récente rencontre avec l'AFP.

Parfois, la tête d'un petit bonhomme ressemblant à François Hollande surgit en bas d'une page signifiant qu'il souhaite exprimer une position personnelle. Ainsi, dans le chapitre élection, la caricature de François Hollande se demande s'il ne serait pas souhaitable de "regrouper les différentes élections". Il y est favorable. "Les électeurs seraient peut-être plus nombreux à se rendre aux urnes", explique-t-il.